Овечкин несётся к 1000 шайб! Но без плей-офф и нового рекорда

Год назад примерно в это же время мы следили за погоней Александра Овечкина за Уэйном Гретцки. Тогда россиянин триумфально его побил и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. И вот история повторяется, очередная погоня Ови за легендарным канадцем. А также за 1000 шайб и, возможно, за Кубком Стэнли? Изучаем букмекерские расклады.

Как Овечкин забросит тысячную шайбу?

Прямо сейчас на счету россиянина 998 шайб в НХЛ с учётом плей-офф. В регулярке у «Вашингтона» ещё 14 матчей, так что на то, что тысячный гол случится, букмекеры даже не принимают ставки. Зато можно заключить пари на то, как и когда это произойдёт.

Так, за 1.51 можно поставить на то, что Александр забьёт юбилейный гол на домашнем льду. За 1.65 предлагают заключить пари на то, что «Вашингтон» этот матч выиграет. А если вы верите, что 999-я и 1000-я шайба случатся в одной игре, делайте ставку за 5.50.

Самые высокие коэффициенты здесь на рекордный гол в овертайме — 15.00 — и в меньшинстве, на этот исход предлагают котировку 30.00.

Догонит ли Гретцки?

Рекорд легендарного канадца — 1016 шайб. То есть Ови осталось до Уэйна 18. И букмекеры не верят в то, что россиянин превзойдёт эту отметку до конца сезона НХЛ. На такое развитие событий предлагают коэффициент 9.00, это примерно 11% вероятности. Чтобы такое случилось, нужно, чтобы Овечкин начал забивать, а его клуб попал в плей-офф.

Это важный момент, ведь контракт россиянина действует до конца сезона. И есть немалая вероятность, что Александр решит завершить карьеру в НХЛ.

А что с Кубком Стэнли?

Здесь всё сложно, сезон у «Вашингтона» не складывается. Прямо сейчас «столичные» занимают 12-е место в Восточной конференции, а ещё у них больше игр в сравнении с конкурентами. На топ-3 в дивизионе претендовать сложно, до «Айлендерс», которые сейчас на заветной третьей строчке, — 9 очков. С Wild Card тоже проблемы — восемь очков отставания от «Детройта».

Срочно нужна серия побед. Но с этим всё сложно. И аналитики не верят в то, что «Вашингтон» сыграет в Кубке Стэнли. Коэффициент 11.00 — это всего 9% вероятности. Но даже если вдруг «Кэпиталз» и проберутся в игры на вылет, их шансы на трофей мизерны. На то, что клуб из столицы США дойдёт до финала, предлагают котировку 60.00, это примерно 1,5%. Ну а победа Овечкина и компании доступна за 120.00, то есть менее 1%.

Кубок недосягаем, но, если вдруг удастся выдать ударный финиш регулярного чемпионата и зацепиться в плей-офф, например, пройти один раунд, или хотя бы максимально затянуть серию, рекорд Овечкина уже в этом сезоне станет реальным. Ведь без голов россиянина «Вашингтон» точно не справится.