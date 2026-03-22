«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Ну и кто тут фаворит?

23 марта в Екатеринбурге «Автомобилист» примет «Салават Юлаев» в первом матче стартового раунда Кубка Гагарина. Начало игры запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Автомобилиста» в основное время предлагается с коэффициентом 1.87, в то время как победа «Салавата Юлаева» оценивается в 3.93. Ничья и овертайм идут за 4.02.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.69, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.23. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Пожалуй, самая ровная пара первого раунда Кубка Гагарина. По крайней мере, на Востоке. Особого интереса добавляет прямо противоположное движение соперников по регулярному чемпионату. «Автомобилист» с самого начала сезона тихо-мирно сидел на четвёртом месте в конференции: тройка лидеров ушла далеко и поводов приблизиться не давала, остальные держались на расстоянии.

«Салават Юлаев» же за регулярный чемпионат успел прожить несколько жизней. Началось тревожно: бюджет урезали, лидеров отпустили, состав ослаб. Неудивительно, что поначалу куковали за пределами зоны плей-офф. Постепенно финансовая ситуация улучшилась, усиление подъехало, а Виктор Козлов сколотил крепкую банду из имеющегося материала.

На заключительном отрезке в Уфу подъехал Евгений Кузнецов. Стало ещё веселее и зрелищнее. За два последних месяца гладкого первенства лишь однажды проиграли несколько раз подряд. Три поражения в марте, что полностью понятно: дело было после четырёх встреч на Дальнем Востоке за шесть суток, да и то уступили «Металлургу» с московским «Динамо» за пределами основного времени.

Одно время казалось, что способны замахнуться на преимущество своего льда в первом раунде. Не сложилось, уральцы не позволили. А в остальном так сразу и не скажешь, кто подходит к плей-офф в лучшем состоянии. Состав у «Автомобилиста», пожалуй, ровнее и именитее, но это не мешало год за годом испытывать разочарование по весне.

В Кубке Гагарина соперники не встречались аж с 2019 года, тогда «СЮ» управился за пять матчей. На этот раз сезонная серия осталась за екатеринбуржцами, хотя практическая ценность данной информации немногим выше. Дело в том, что две победы «Автомобилист» добыл в первой половине сентября, на самом старте. Тогда «Салават» представлял собой грустное зрелище. В январских матчах стороны обменялись уверенными домашними победами.

При взгляде на коэффициенты возникает устойчивое желание играть против линии. Не потому что «Автомобилист» плох — вовсе нет. Просто «Салават Юлаев» ничуть не хуже, а оценивается как какой-то аутсайдер. Х2 за 1.95 — рабочий вариант, хотя нам чуть больше нравится ИТМ 3 голов «Автомобилиста» за 1.80. Уральцы более чем способны забрать победу, но едва ли благодаря высокой результативности. Действовать первым номером они не склонны, а Уфе торопиться некуда.

Ставка: ИТМ 3 голов «Автомобилиста» за 1.80.