«Ак Барс» — «Трактор». Билялов или Николаев?

23 марта в Казани состоится первый матч стартового раунда Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Трактор». Начало игры запланировано на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Трактор» 23 марта 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 1.88, в то время как победа «Трактора» оценивается в 3.93. Ничья и овертайм идут за 4.02.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.71, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.19. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на первый матч серии плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Трактор» (23.03.2026)

Соперники сойдутся в Кубке Гагарина впервые за восемь лет. В 2018 году дело было в финале Восточной конференции. Странная получилась серия: абсолютно каждая игра выдалась плотной, трижды разница в счёте оказалась минимальной, ещё один раз остановились на 3:1 с голом в пустые ворота. В то же время итоговые 4-0 в пользу «Ак Барса» говорят сами за себя. Близок локоток, да не укусишь.

Казанцы на старте нынешнего регулярного чемпионата барахлили. Довольно быстро разобрались с составом, избавились от пары хоккеистов — дела тут же пошли на лад. «Металлург» к тому моменту ушёл далеко, а вот с «Авангардом» в течение нескольких месяцев шагали нога в ногу. В итоге всё же оказались третьими, получив «Трактор» вместо «Нефтехимика».

Челябинцы вроде бы весь сезон выступали крайне нестабильно. Однако в первой половине февраля выдали четыре победы подряд, а на финише гладкого первенства друг за другом хлопнули «Торпедо» (3:2 ОТ), СКА (2:1) и даже «Металлург» (6:2). Есть подозрение, что к плей-офф они подходят в хорошем состоянии.

Проблема всё та же — последний рубеж. Чехарда с вратарской позицией наблюдалась весь сезон: Зак Фукале ушёл, о Крисе Дриджере даже вспоминать не хочется, а Сергей Мыльников выбыл до конца сезона. Команда полностью зависит от Дмитрия Николаева, который никогда не отличался стабильностью. Может стоять на голове и тащить бросок за броском, чтобы потом пустить «бабочку».

У «Ак Барса», похоже, ситуация наладилась. Тимур Билялов пропустил начало марта, однако перед Кубком Гагарина успел вернуться на лёд. Тонус вернул, повреждение залечил. Сразу заметим, что сезонная серия осталась за казанцами — три победы из четырёх. Но нас больше интересует другое.

В 2026 году соперники пересеклись дважды — в феврале и марте. За 120 минут зрители увидели пять шайб — 4:0 и 0:1. Поэтому ставка на тотал меньше выглядит абсолютно логично. «Трактору» в гостях раскрываться нет смысла: сложная ситуация с вратарями добавит концентрации и аккуратности. Ждём сдержанного хоккея с обилием единоборств. Тотал меньше 5.5 гола за 1.71 — надёжный вариант.

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.71.