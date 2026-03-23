Первая лига и её зарубы: «Родина» рвётся в РПЛ, «Челябинск» — тоже

Большой футбол в Европе и России ушёл на международную паузу и вернётся позже. Однако это не значит, что можно скучать. Сегодня, 23 марта, в отечественной Первой лиге есть два матча 25-го тура, на которые стоит обратить внимание.

Прогноз на матч «Челябинск» — «Торпедо» Москва

«Челябинск» подходит к этой игре в очень хорошем положении. После 24-го тура команда идёт пятой с 37 очками, в одном шаге от зоны стыков. А вот «Торпедо» перед выездом на Урал находится лишь на 15-й строчке. То есть для хозяев это матч, который может подарить место в топ-4 при удачных обстоятельствах, а для гостей — история про выживание. Короче — очки нужны всем.

«Челябинск» после зимней паузы сыграл 3:3 со «Спартаком» из Костромы, 2:2 с «Волгой» и 1:0 с «Соколом». То есть забивает, но и в режим осторожного футбола уходит редко. В первом круге удалось обыграть «Торпедо» в Москве со счётом 3:2. Снова высокая результативность. Свежая победа гостей 3:0 во встрече с «Нефтехимиком» тоже выглядит весомо, однако с более крепкой «Родиной» зацепиться за очки не вышло — 0:2.

Именно поэтому здесь нам больше нравится рынок не исходов, а голов. «Челябинск» не забил лишь в одном матче в этом сезоне на своём поле, наколотив 21 мяч за 11 игр. На фоне текущей результативности команды, домашнего статуса и свежей очной встречи ставка ИТБ 1 гола «Челябинска» выглядит очень хорошо.

Прогноз на матч «Родина» — «Чайка»

А в этой паре диспозиция ещё контрастнее. «Родина» идёт третьей после 24 туров Первой лиги. У неё 43 очка, 34 забитых и всего 19 пропущенных мячей. Разумеется, она претендует на прямой выход в РПЛ. Тогда как «Чайка» находится на 17-м месте с 16 очками и разностью 21:48. Беспросветная борьба за выживание. Понятно, что для каждой команды любое очко на вес золота. Однако разница в классе очевидна.

Хотя здесь важно не только положение в таблице, но и то, в каком состоянии соперники подходят. «Родина» весной успела обыграть «Шинник» (2:1) и «Торпедо» (2:0), однако потеряла очки в гостях у «СКА-Хабаровск», где, впрочем, многие оступаются. Важнее то, что в трёх мартовских турах забила шесть мячей. У «Чайки» картина неоднозначная: 1:3 со «СКА-Хабаровск», затем 1:0 с «Соколом» и 1:1 со «Спартаком» из Костромы. При этом в первом круге с «Родиной» была нулевая ничья.

Да, первая очная встреча сезона завершилась со счётом 0:0, и это слегка тормозит желание лезть в ставки на «верх» без оглядки. Однако текущая динамика уже другая: «Родина» стабильно создаёт и забивает, а у «Чайки» 48 пропущенных за 24 тура — худший показатель в лиге. И даже на фоне последней ничьей команда всё равно выглядит уязвимой в обороне. Поэтому здесь ставка будет на тотал больше 2.5 мяча.

Экспресс на матчи Первой лиги 23 марта 2026 года

Ставка 1: ИТБ 1 гола «Челябинска» в матче с «Торпедо» за 1.95.

Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча в матче «Родина» — «Чайка» за 1.74.

Общий коэффициент: 1.95 х 1.74 = 3.39.