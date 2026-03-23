Ак Барс — Трактор, первый матч: прогноз и ставка, 23 марта 2026 года, где смотреть бесплатно, какой канал, счёт, голы, прямой эфир

Поехали! Кубок Гагарина стартует сегодня, делаем прогнозы на матчи плей-офф
Алексей Серяков
Экспресс на матчи плей-офф КХЛ 23 марта 2026 года
Экспресс на игры 23 марта 2026 года.

С регулярным чемпионатом Континентальной хоккейной лиги покончено, теперь самое вкусное — Кубок Гагарина. Сегодня, 23 марта, стартуют первые матчи первого раунда плей-офф КХЛ. Выбрали пару ярких из них и составили специальный экспресс.

Прогноз на первый матч «Ак Барс» — «Трактор»

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Григоренко, Гросс) – 15:51 (5x5)     1:1 Пустозёров – 50:15 (5x5)     2:1 Тодд (Хмелевски, Миллер) – 55:26 (5x4)     2:2 Кравцов (Григоренко, Светлаков) – 59:40 (5x5)     3:2 Барабанов (Сафонов) – 76:27 (5x5)    

Казанцы на старте нынешнего регулярного чемпионата барахлили. Довольно быстро разобрались с составом, избавились от пары хоккеистов — дела тут же пошли на лад. Челябинцы вроде бы весь сезон выступали крайне нестабильно. Однако в первой половине февраля выдали четыре победы подряд, а на финише гладкого первенства друг за другом хлопнули «Торпедо» (3:2 ОТ), СКА (2:1) и даже «Металлург» (6:2). Есть подозрение, что к плей-офф они подходят в хорошем состоянии.

Проблема всё та же — последний рубеж. Чехарда с вратарской позицией наблюдалась весь сезон: Зак Фукале ушёл, о Крисе Дриджере даже вспоминать не хочется, а Сергей Мыльников выбыл до конца сезона. Команда полностью зависит от Дмитрия Николаева. У «Ак Барса», похоже, ситуация наладилась. Тимур Билялов пропустил начало марта, однако перед стартом Кубка Гагарина успел вернуться на лёд.

В 2026 году соперники пересеклись дважды — в феврале и марте. За 120 минут зрители увидели пять шайб — 4:0 и 0:1. Поэтому ставка на тотал меньше выглядит абсолютно логично. «Трактору» в гостях раскрываться нет смысла: сложная ситуация с вратарями добавит концентрации и аккуратности. Ждём сдержанного хоккея с обилием единоборств. Тотал меньше 5.5 гола за 1.71 — надёжный вариант.

Прогноз на первый матч «Автомобилист» — «Салават Юлаев»

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Спронг (Блэкер, Галкин) – 20:23 (5x5)     2:0 Спронг (Шаров) – 22:49 (5x5)    

Пожалуй, самая ровная пара первого раунда Кубка Гагарина. По крайней мере, на Востоке. Особого интереса добавляет неодинаковое движение соперников по регулярному чемпионату. «Автомобилист» с самого начала сезона тихо-мирно сидел на четвёртом месте в конференции: тройка лидеров ушла далеко и поводов приблизиться не давала, остальные держались на расстоянии. «Салават Юлаев» же за регулярный чемпионат успел прожить несколько жизней.

Несмотря на все трудности и ограничения, Виктор Козлов сколотил крепкую банду из имеющегося материала. На заключительном отрезке в Уфу подъехал Евгений Кузнецов. Стало ещё веселее. В Кубке Гагарина соперники не встречались аж с 2019 года, тогда «Салават Юлаев» управился за пять матчей. На этот раз сезонная серия осталась за екатеринбуржцами, хотя практическая ценность данной информации немногим выше. Дело в том, что две победы «Автомобилист» добыл в первой половине сентября, на самом старте. Тогда «Салават» представлял собой грустное зрелище.

При взгляде на коэффициенты возникает устойчивое желание сыграть против линии. Не потому, что «Автомобилист» плох — вовсе нет. Просто «Салават Юлаев» ничуть не хуже, а оценивается как какой-то аутсайдер. Х2 за 1.95 — рабочий вариант, хотя нам чуть больше нравится ИТМ 3 голов «Автомобилиста» за 1.80. Уральцы более чем способны забрать победу, но едва ли благодаря высокой результативности. Действовать первым номером они не склонны, а Уфе торопиться некуда.

  • Ставка 1: тотал меньше 5.5 гола в матче «Ак Барс» — «Трактор» за 1.71.
  • Ставка 2: ИТМ 3 голов «Автомобилиста» в матче с «Салаватом Юлаевым» за 1.80.

Общий коэффициент: 1.71 х 1.80 = 3.07.

