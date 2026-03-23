Поехали! Кубок Гагарина стартует сегодня, делаем прогнозы на матчи плей-офф

С регулярным чемпионатом Континентальной хоккейной лиги покончено, теперь самое вкусное — Кубок Гагарина. Сегодня, 23 марта, стартуют первые матчи первого раунда плей-офф КХЛ. Выбрали пару ярких из них и составили специальный экспресс.

Прогноз на первый матч «Ак Барс» — «Трактор»

Казанцы на старте нынешнего регулярного чемпионата барахлили. Довольно быстро разобрались с составом, избавились от пары хоккеистов — дела тут же пошли на лад. Челябинцы вроде бы весь сезон выступали крайне нестабильно. Однако в первой половине февраля выдали четыре победы подряд, а на финише гладкого первенства друг за другом хлопнули «Торпедо» (3:2 ОТ), СКА (2:1) и даже «Металлург» (6:2). Есть подозрение, что к плей-офф они подходят в хорошем состоянии.

Проблема всё та же — последний рубеж. Чехарда с вратарской позицией наблюдалась весь сезон: Зак Фукале ушёл, о Крисе Дриджере даже вспоминать не хочется, а Сергей Мыльников выбыл до конца сезона. Команда полностью зависит от Дмитрия Николаева. У «Ак Барса», похоже, ситуация наладилась. Тимур Билялов пропустил начало марта, однако перед стартом Кубка Гагарина успел вернуться на лёд.

В 2026 году соперники пересеклись дважды — в феврале и марте. За 120 минут зрители увидели пять шайб — 4:0 и 0:1. Поэтому ставка на тотал меньше выглядит абсолютно логично. «Трактору» в гостях раскрываться нет смысла: сложная ситуация с вратарями добавит концентрации и аккуратности. Ждём сдержанного хоккея с обилием единоборств. Тотал меньше 5.5 гола за 1.71 — надёжный вариант.

Прогноз на первый матч «Автомобилист» — «Салават Юлаев»

Пожалуй, самая ровная пара первого раунда Кубка Гагарина. По крайней мере, на Востоке. Особого интереса добавляет неодинаковое движение соперников по регулярному чемпионату. «Автомобилист» с самого начала сезона тихо-мирно сидел на четвёртом месте в конференции: тройка лидеров ушла далеко и поводов приблизиться не давала, остальные держались на расстоянии. «Салават Юлаев» же за регулярный чемпионат успел прожить несколько жизней.

Несмотря на все трудности и ограничения, Виктор Козлов сколотил крепкую банду из имеющегося материала. На заключительном отрезке в Уфу подъехал Евгений Кузнецов. Стало ещё веселее. В Кубке Гагарина соперники не встречались аж с 2019 года, тогда «Салават Юлаев» управился за пять матчей. На этот раз сезонная серия осталась за екатеринбуржцами, хотя практическая ценность данной информации немногим выше. Дело в том, что две победы «Автомобилист» добыл в первой половине сентября, на самом старте. Тогда «Салават» представлял собой грустное зрелище.

При взгляде на коэффициенты возникает устойчивое желание сыграть против линии. Не потому, что «Автомобилист» плох — вовсе нет. Просто «Салават Юлаев» ничуть не хуже, а оценивается как какой-то аутсайдер. Х2 за 1.95 — рабочий вариант, хотя нам чуть больше нравится ИТМ 3 голов «Автомобилиста» за 1.80. Уральцы более чем способны забрать победу, но едва ли благодаря высокой результативности. Действовать первым номером они не склонны, а Уфе торопиться некуда.

Экспресс на матчи плей-офф КХЛ 23 марта 2026 года

