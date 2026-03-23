«Сент-Луис» — «Вашингтон». Александр Овечкин бьётся до последнего

25 марта «Сент-Луис Блюз» примет «Вашингтон Кэпиталз». Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск. Это вторая очная встреча команд в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч НХЛ «Сент-Луис» — «Вашингтон» 25 марта 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают небольшими фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 2.82, в то время как победа «Сент-Луиса» оценивается в 2.24. Ничья и овертайм идут за 4.14.

Вместе с тем аналитики ждут высокую результативность. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 2.12, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.77. Гол на первой минуте идёт за 10.5.

Прогноз на матч НХЛ «Сент-Луис» — «Вашингтон» (25.03.2026)

Вторая и заключительная очная встреча сезона. Первая состоялась в начале ноября, запомнилась надолго. Тогда «Вашингтон» натурально смял оппонента, убрав Джордана Биннингтона со льда к середине первого периода. К тому моменту счёт был 4:0, продолжение превратилось в формальность. Закончили со счётом 6:1, Александр Овечкин стал автором победной шайбы.

Отношения у команд вообще довольно странные. В НХЛ, как известно, уровень мастерства если не одинаковый, то как минимум сопоставимый. А тут творятся чудеса. В 10 последних матчах допустимы два исхода: либо разгром, либо овертайм. Никаких упорных побед с разницей в одну-две шайбы. Если интрига и доживает до последних минут, то непременно случится гол в пустые ворота. А то и два.

Обычно речь идёт о победах с разницей в три шайбы, что-то в духе 5:2. Хотя полтора года назад в Сент-Луисе хозяева отхватили полноценные 1:8 с дублем Овечкина. Это всё к чему: ставить на исход тут весьма опасно. Команды сами по себе нестабильные, да ещё и друг на друга действуют малопонятным способом.

Положение у них схожее: находятся за пределами зоны плей-офф, но не на самом дне. В дедлайн шли одним курсом, хотя масштаб отличался. «Вашингтон» обменял Джона Карлсона на истекающем контракте и приготовился к перестройке, а «музыканты» и вовсе торговали чуть ли всеми подряд.

Затем «Сент-Луис» успокоился и немедленно начал набирать очки. В марте, например, было шесть побед в семи матчах, да и единственное поражение состоялось за пределами основного времени. В какой-то момент даже показалось, что можно побороться за место в зоне уайлд-кард, но всё же нет. «Вашингтон» тем временем чередует победы с поражениями.

Отдыхали соперники приблизительно одинаковое количество времени: предыдущие матчи провели 22 марта. Преимущества в свежести ни у кого не будет, зато сил должно оказаться достаточно. Значит, ждём высоких скоростей. А там и до голов недалеко. В семи из восьми последних очных встреч забрасывалось не меньше шести шайб. Вот и возьмём тотал больше 5.5 гола за 1.77.

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.77.