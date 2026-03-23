Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Металлург — Сибирь: прогноз и трансляция матча 24 марта 2026 года

«Металлург» — «Сибирь», первый матч. Новосибирск заставит себя уважать
Алексей Серяков
Первый матч «Металлург» — «Сибирь»: прогноз
Комментарии
Андрея Разина ждёт тяжёлый старт в Кубке Гагарина.

24 марта в Магнитогорске «Металлург» примет «Сибирь» в первом матче стартового раунда Кубка Гагарина. Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Гагарина «Металлург» — «Сибирь» 24 марта 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 1.56, в то время как победа «Сибири» оценивается в 6.10. Ничья и овертайм идут за 4.40.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.72, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.20. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на матч плей-офф КХЛ «Металлург» — «Сибирь» (24.03.2026)

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Фёдоров – 02:15 (5x5)     2:0 Ткачёв (Канцеров, Яковлев) – 11:24 (5x5)     3:0 Канцеров (Ткачёв, Толчинский) – 32:26 (5x5)     4:0 Яковлев (Михайлис, Петунин) – 49:08 (5x5)     4:1 Пьянов (Аланов, Андреофф) – 58:54 (6x5)    

Эта пара определилась раньше остальных: 16 марта новосибирцы остановили ЦСКА и обеспечили себе восьмую строчку в Восточной конференции: «Амур» потерял шансы, а забраться выше вариантов не осталось. «Металлург» ещё раньше гарантировал себе первое место не только на Востоке, но и вообще в сводной таблице КХЛ. Никто не провёл регулярный чемпионат мощнее.

И вроде бы расстановка сил полностью понятна: натуральный доминатор со скоростным хоккеем, высокой результативностью и умением забрасывать по две-три шайбы за пару минут против едва протиснувшегося в плей-офф середняка. Ещё и на своём льду. Имя фаворита вопросов не вызывает. Однако есть пара нюансов.

«Сибирь» находится в прекрасной форме. Это одна из самых «горячих» команд заключительной стадии гладкого первенства. А ещё — редкий случай удавшейся перестройки на ходу. Обычно три тренера за несколько месяцев и активная пересборка состава оборачиваются разочарованием и маханиями кулаками: вот в следующем-то году мы ого-го! Всё будет зашибись, надо только подождать!

Были и серии из трёх-четырёх побед, и демонстрации характера, и умение доставать из себя максимум. Неудачные отрезки тоже случались: допустим, четыре поражения кряду во второй половине февраля. Даже там подопечные Ярослава Люзенкова никого не отпускали просто так: трижды уступили за пределами основного времени, ни разу не пропустили больше двух шайб к исходу 60 минут.

После такого новосибирцам сам чёрт не брат. Сезон спасён, моральный заряд колоссален. «Металлург» же, напротив, на заключительной стадии обороты сбавил, да ещё и лишился из-за травмы Дмитрия Силантьева, а первое звено задавало игре «Магнитки» тон. Включиться на заказ в нужный момент и с ходу вернуться к лучшим образцам — задача со звёздочкой.

К слову, «Сибирь» в нынешнем сезоне кусала фаворита в любом состоянии. В основное время добыта одна победа (причём в Магнитогорске) при одном поражении с разницей в одну шайбу, ещё дважды дело уходило за пределы 60 минут. Х2 за 2.40 — рабочий вариант.

Нам больше нравится Х2 в первом периоде за 1.71 или даже ставка на первый гол гостей в матче за 2.75. «Металлург» наверняка пройдёт в следующий раунд, но на одной ноге такого оппонента не пройти. Сибиряки потребуют к себе уважения.

Ставка: «Сибирь» откроет счёт за 2.75.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android