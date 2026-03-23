«Металлург» — «Сибирь», первый матч. Новосибирск заставит себя уважать

24 марта в Магнитогорске «Металлург» примет «Сибирь» в первом матче стартового раунда Кубка Гагарина. Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 1.56, в то время как победа «Сибири» оценивается в 6.10. Ничья и овертайм идут за 4.40.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.72, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.20. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Эта пара определилась раньше остальных: 16 марта новосибирцы остановили ЦСКА и обеспечили себе восьмую строчку в Восточной конференции: «Амур» потерял шансы, а забраться выше вариантов не осталось. «Металлург» ещё раньше гарантировал себе первое место не только на Востоке, но и вообще в сводной таблице КХЛ. Никто не провёл регулярный чемпионат мощнее.

И вроде бы расстановка сил полностью понятна: натуральный доминатор со скоростным хоккеем, высокой результативностью и умением забрасывать по две-три шайбы за пару минут против едва протиснувшегося в плей-офф середняка. Ещё и на своём льду. Имя фаворита вопросов не вызывает. Однако есть пара нюансов.

«Сибирь» находится в прекрасной форме. Это одна из самых «горячих» команд заключительной стадии гладкого первенства. А ещё — редкий случай удавшейся перестройки на ходу. Обычно три тренера за несколько месяцев и активная пересборка состава оборачиваются разочарованием и маханиями кулаками: вот в следующем-то году мы ого-го! Всё будет зашибись, надо только подождать!

Были и серии из трёх-четырёх побед, и демонстрации характера, и умение доставать из себя максимум. Неудачные отрезки тоже случались: допустим, четыре поражения кряду во второй половине февраля. Даже там подопечные Ярослава Люзенкова никого не отпускали просто так: трижды уступили за пределами основного времени, ни разу не пропустили больше двух шайб к исходу 60 минут.

После такого новосибирцам сам чёрт не брат. Сезон спасён, моральный заряд колоссален. «Металлург» же, напротив, на заключительной стадии обороты сбавил, да ещё и лишился из-за травмы Дмитрия Силантьева, а первое звено задавало игре «Магнитки» тон. Включиться на заказ в нужный момент и с ходу вернуться к лучшим образцам — задача со звёздочкой.

К слову, «Сибирь» в нынешнем сезоне кусала фаворита в любом состоянии. В основное время добыта одна победа (причём в Магнитогорске) при одном поражении с разницей в одну шайбу, ещё дважды дело уходило за пределы 60 минут. Х2 за 2.40 — рабочий вариант.

Нам больше нравится Х2 в первом периоде за 1.71 или даже ставка на первый гол гостей в матче за 2.75. «Металлург» наверняка пройдёт в следующий раунд, но на одной ноге такого оппонента не пройти. Сибиряки потребуют к себе уважения.

Ставка: «Сибирь» откроет счёт за 2.75.