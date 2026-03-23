«Авангард» — «Нефтехимик», первый матч. Праздник для Омска

Нижнекамцы хороши, но для второй команды Востока этого не хватит.

24 марта в Омске состоится первый матч стартового раунда Кубка Гагарина «Авангард» — «Нефтехимик». Начало игры запланировано на 16:30 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Гагарина «Авангард» — «Нефтехимик» 24 марта 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Авангарда» в основное время предлагается с коэффициентом 1.55, в то время как победа «Нефтехимика» оценивается в 5.60. Ничья и овертайм идут за 4.72.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.77, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.12. Гол на первой минуте идёт за 11.0.

Прогноз на первый матч серии КХЛ «Авангард» — «Нефтехимик» (24.03.2026)

Первая эмоция — перед нами самая очевидная пара во всём стартовом раунде Кубка Гагарина на Востоке. С сериями третьих-шестых и четвёртых-пятых команд по итогам регулярного чемпионата всё просто: им по статусу положено возить друг друга шесть-семь матчей. Но даже «Сибирь» сейчас одна из самых «горячих» команд в КХЛ, а «Металлург» без Дмитрия Силантьева уязвим. Авось что и закрутится!

Тут же разница в уровне исполнителей и глубине состава кажется слишком внушительной. «Авангард» спокойно шёл на второй строчке Восточной конференции чуть ли не с первых дней. Магнитогорцы сразу убежали и приблизиться к себе не позволили, а «Ак Барс» заданный темп не потянул. Достаточно сказать, что чаще двух раз кряду омичи проиграли один раз — в начале ноября, да и там дважды уступили за пределами основного времени. Стабильно, уверенно.

«Нефтехимик» рванул на десять тыщ как на пятьсот. Быстро обрёл статус главного открытия сезона. Чем дальше в лес — тем толще партизаны. Постепенно соперники подстроились, адаптировались, а сами нижнекамцы немного выдохлись. Пара повреждений, короткая скамейка, спад лидеров — и вот уже серии по четыре-пять поражений.

«Салават Юлаев» с «Трактором» не только обогнали, но и довольно далеко ушли вперёд. Более того, «Сибирь» наверняка бы догнала, если бы регулярка продлилась на четыре-пять матчей дольше. Сезон у «Нефтехимика» в любом случае хороший, задача-минимум выполнена. Однако команда сейчас, что называется, не звенит.

Единственный повод для сдержанного оптимизма — статистика очных встреч. Соперники обменялись победами с разницей в одну шайбу в основное время, а ещё разок добрались до овертайма (Омск победил). В декабре в Нижнекамске — уверенные 3:0 в пользу «Авангарда». Тут, правда, нужно учитывать, что все четыре игры прошли в 2025 году, когда подопечные Игоря Гришина чувствовали себя увереннее.

Поэтому поводов играть против линии не видим. «Авангард» заметно сильнее, а шикарная поддержка заполненной арены не позволит валять дурака продолжительный отрезок времени. «Нефтехимик» честно будет биться и бороться, но разница в ресурсах видится чрезмерной. Победа хозяев с разницей в пару-тройку шайб назревает.

Ставка: «Авангард» победит с форой (-2) за 2.25.