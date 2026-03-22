Первый матч ЦСКА — СКА. А вот и не угадали!

23 марта в Москве состоится первый матч стартового раунда Кубка Гагарина ЦСКА — СКА. Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Гагарина ЦСКА — СКА 23 марта 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.18, в то время как победа СКА оценивается в 3.33. Ничья и овертайм идут за 3.62.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.38, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.93. Гол на первой минуте идёт за 12.0.

Отсутствие интриги по попавшим в восьмёрку клубам Западная конференция с лихвой компенсировала закрученным сюжетом с определением пар. Это на Востоке некоторые противостояния стали известны досрочно. Здесь же ничего не было понятно до самого последнего дня регулярного чемпионата. Возможности начать заранее подготовку никто не получил.

Пожалуй, жемчужина первого раунда — армейское дерби. Сразу по целому ряду причин. Во-первых, громкость вывески. Тут всё понятно и очевидно. Во-вторых, эта пара прекрасно демонстрирует пройденный за последние годы КХЛ путь по выравниванию возможностей и ограничению суперклубов.

Прежде ЦСКА и СКА год за годом методично съедали конкурентов по Западной конференции, после чего выявляли финалиста в очном противостоянии. И вот мы здесь. Потолок зарплат ввели: немного тренерской чехарды, борьба за власть, пара ошибок по хоккеистам — и ситуация резко меняется. Вчерашние гранды выдают несколько слабых сезонов подряд. Собственно, финишировали лишь на четвёртом и пятом местах соответственно.

В-третьих, соперники долго запрягали, зато под конец гладкого первенства набрали обороты. У ЦСКА, например, пять побед в шести заключительных матчах. Четыре из них — в основное время, две — всухую. Узнаём почерк Игоря Никитина! СКА усилил тренерский штаб, закрыл регулярный чемпионат шестью победами в восьми играх. Тоже недурно.

Разумеется, речь скорее про интригу и напряжение, чем про результативность. Обе команды пляшут от печки, обладают хорошими голкиперами и мало пропускают. История противостояния полностью согласна: на старте сезона дали шоу с семью шайбами, после чего вели себя более сдержанно. 4:1, 2:3 Б, 3:0. Поддаваться эмоциям не склонны.

Букмекеры, разумеется, всё прекрасно понимают. Даже на тотал меньше 4.5 гола выставлен коэффициент 1.77. И тут имеет смысл сыграть против линии: мы, конечно, не ждём веселья, но не до такой же степени. Тотал больше 4 голов за 1.72 — более чем рабочий вариант. Команды не добрались до этой отметки лишь один раз за восемь последних случаев.

Ставка: тотал больше 4 голов в матче ЦСКА — СКА за 1.72.