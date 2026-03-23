Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Локомотив — Спартак: прогноз на первый матч и трансляция 24 марта 2026 года

«Локомотив» — «Спартак», первый матч. Слишком многое в пользу Ярославля
Алексей Анисимов
Первый матч «Локомотив» — «Спартак»: прогноз
Комментарии
Красно-белым не очень повезло со жребием.

24 марта в Ярославле «Локомотив» примет московский «Спартак» в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. «Локомотив» зашёл в плей-офф с первого места на Западе, «Спартак» — с восьмого, так что серия стартует именно на льду ярославцев.

Коэффициенты на матч плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Спартак» 24 марта 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.67, в то время как победа «Спартака» оценивается в 4.60. Ничья и овертайм идут за 4.30.

Вместе с тем аналитики не ждут безумной результативности. Тотал больше 5.5 шайбы доступен с коэффициентом 2.32, а тотал меньше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.56. Победа «Локомотива» с форой (-1) идёт за 1.85.

Прогноз на первый матч серии «Локомотив» — «Спартак» в Кубке Гагарина

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 3
Спартак
Москва
0:1 Мансуров (Орлов, Беляев) – 08:10 (5x5)     0:2 Гутик (Порядин, Морозов) – 10:55 (5x4)     1:2 А. Радулов (Сурин, Иванов) – 18:04 (5x5)     2:2 Иванов (А. Радулов, Рафиков) – 19:57 (5x5)     3:2 Паник (Береглазов, Фрейз) – 26:02 (5x5)     3:3 Рубцов (Филин) – 43:21 (5x5)     4:3 Гернат (Береглазов, Фрейз) – 51:20 (5x4)     5:3 Кирьянов – 59:52 (en)    

Сама вывеска тут, конечно, громкая, но стартовые вводные для серии довольно жёсткие. «Локомотив» закрыл регулярный чемпионат победой в матче с «Металлургом» (4:1) и финишировал первым на Западе с 98 очками. «Спартак» же завершил регулярку лишь восьмым с 79 очками. То есть на бумаге разница в посеве не случайна, а подтверждена всей дистанцией сезона.

Дальше важен стиль. У Ярославля по итогам регулярки лучшая оборона в лиге — в среднем 1,98 пропущенной шайбы за игру. Для первого матча серии это особенно серьёзный аргумент: команды часто начинают плей-офф осторожно, а «Локомотив» и без того живёт от структуры, плотности и терпения. Если хозяева поведут в счёте, взламывать их позиционную оборону «Спартаку» будет очень тяжело.

Есть и очная фактура, которая тоже работает не в пользу красно-белых. «Локомотив» выиграл у «Спартака» все четыре встречи в регулярном чемпионате. Причём то была не разовая вспышка, а вполне устойчивая тенденция. Ярославцы регулярно лучше проходили среднюю зону, жёстче наказывали за позиционные ошибки и в целом контролировали ход игр. Для старта короткой серии такой психологический фон тоже имеет значение.

Отдельный момент вокруг этой пары — с каким настроением «Спартак» вообще заходит в плей-офф. Команда перед стартом серии выдала четыре подряд матча за пределами основного времени, а 18 марта клуб официально объявил о расторжении контракта с Адамом Ружичкой из-за нарушения контрактных обязательств. Алексей Жамнов после этого подчёркивал, что решение было осознанным со стороны всего спортивного блока. История громкая и перед плей-офф точно не добавляет хладнокровия.

Да, у «Локомотива» тоже не совсем идеальный фон: защитник Никита Черепанов получил трёхматчевую дисквалификацию ещё до старта плей-офф. Но даже с этой поправкой у железнодорожников слишком много преимуществ в первой игре — домашний лёд, лучшая оборона, спокойный заход в кубковую сетку и очень уверенная сезонная серия конкретно против красно-белых.

Базовый сценарий тут видится довольно простым: плотные 60 минут, мало подарков, преимущество Ярославля и победа без лишнего хаоса.

Ставка: победа «Локомотива» в матче со «Спартаком» с форой (-1) за 1.85.

Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android