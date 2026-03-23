«Локомотив» — «Спартак», первый матч. Слишком многое в пользу Ярославля

24 марта в Ярославле «Локомотив» примет московский «Спартак» в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. «Локомотив» зашёл в плей-офф с первого места на Западе, «Спартак» — с восьмого, так что серия стартует именно на льду ярославцев.

Коэффициенты на матч плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Спартак» 24 марта 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.67, в то время как победа «Спартака» оценивается в 4.60. Ничья и овертайм идут за 4.30.

Вместе с тем аналитики не ждут безумной результативности. Тотал больше 5.5 шайбы доступен с коэффициентом 2.32, а тотал меньше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.56. Победа «Локомотива» с форой (-1) идёт за 1.85.

Прогноз на первый матч серии «Локомотив» — «Спартак» в Кубке Гагарина

Сама вывеска тут, конечно, громкая, но стартовые вводные для серии довольно жёсткие. «Локомотив» закрыл регулярный чемпионат победой в матче с «Металлургом» (4:1) и финишировал первым на Западе с 98 очками. «Спартак» же завершил регулярку лишь восьмым с 79 очками. То есть на бумаге разница в посеве не случайна, а подтверждена всей дистанцией сезона.

Дальше важен стиль. У Ярославля по итогам регулярки лучшая оборона в лиге — в среднем 1,98 пропущенной шайбы за игру. Для первого матча серии это особенно серьёзный аргумент: команды часто начинают плей-офф осторожно, а «Локомотив» и без того живёт от структуры, плотности и терпения. Если хозяева поведут в счёте, взламывать их позиционную оборону «Спартаку» будет очень тяжело.

Есть и очная фактура, которая тоже работает не в пользу красно-белых. «Локомотив» выиграл у «Спартака» все четыре встречи в регулярном чемпионате. Причём то была не разовая вспышка, а вполне устойчивая тенденция. Ярославцы регулярно лучше проходили среднюю зону, жёстче наказывали за позиционные ошибки и в целом контролировали ход игр. Для старта короткой серии такой психологический фон тоже имеет значение.

Отдельный момент вокруг этой пары — с каким настроением «Спартак» вообще заходит в плей-офф. Команда перед стартом серии выдала четыре подряд матча за пределами основного времени, а 18 марта клуб официально объявил о расторжении контракта с Адамом Ружичкой из-за нарушения контрактных обязательств. Алексей Жамнов после этого подчёркивал, что решение было осознанным со стороны всего спортивного блока. История громкая и перед плей-офф точно не добавляет хладнокровия.

Да, у «Локомотива» тоже не совсем идеальный фон: защитник Никита Черепанов получил трёхматчевую дисквалификацию ещё до старта плей-офф. Но даже с этой поправкой у железнодорожников слишком много преимуществ в первой игре — домашний лёд, лучшая оборона, спокойный заход в кубковую сетку и очень уверенная сезонная серия конкретно против красно-белых.

Базовый сценарий тут видится довольно простым: плотные 60 минут, мало подарков, преимущество Ярославля и победа без лишнего хаоса.

Ставка: победа «Локомотива» в матче со «Спартаком» с форой (-1) за 1.85.