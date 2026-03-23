«Динамо» Минск — «Динамо» Москва. Первый матч и первый шаг

24 марта в Минске местное «Динамо» примет московское «Динамо» в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:10 мск. Минчане начинают плей-офф со второго места на Западе, москвичи — с седьмого, так что серия открывается именно в Беларуси.

Коэффициенты на матч «Динамо» Минск — «Динамо» Москва 24 марта 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу «Динамо» Минск в основное время предлагается с коэффициентом 1.95, в то время как победа «Динамо» Москва оценивается в 3.25. Ничья и овертайм идут за 4.10.

Вместе с тем аналитики не исключают довольно осторожный сценарий. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен с коэффициентом 1.75, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.15. Гол в пустые ворота оценивается в 2.65.

Прогноз на первый матч серии «Динамо» Минск — «Динамо» Москва в плей-офф КХЛ

Очень интересная серия, которая вообще не выглядит проходной. В динамовском дерби явного фаворита нет. Седьмой посев Москвы тут немного обманчив. Но именно к первому матчу фон всё же чуть приятнее для Минска — домашний лёд, уверенность в себе из-за более высокого посева и право сразу задавать ритм всей серии.

Очень важна и сезонная очная картина. Минчане забрали у москвичей три из четырёх матчей регулярки: 7:1, 5:3 и 3:2. Да, последнюю встречу 9 марта уже выиграла Москва — 6:4. Но в целом в нынешнем сезоне именно команда Дмитрия Квартальнова чаще находила уязвимости у своего соперника, так что в серию заходит с нормальным психологическим багажом.

Есть и очень сочный сюжет вокруг лидеров. Минск закрыл регулярку разгромом «Автомобилиста» со счётом 8:2, а Сэм Энас повторил рекорд Никиты Гусева по очкам за одну регулярку КХЛ. И теперь сразу после этого выходит как раз против самого Гусева — для динамовского дерби это почти идеальная афиша. Плюс за несколько дней до того минчане успели обыграть «Локомотив» по буллитам, так что в плей-офф они заходят отнюдь не в разобранном состоянии.

У Москвы, наоборот, концовка получилась нервной. Команда перед стартом плей-офф уступила дома «Адмиралу» (1:2), которому уже ничего не нужно было, а затем получила 5:7 от «Ак Барса». Тоже дома! То есть в двух последних матчах регулярки москвичи пропустили девять шайб, и для первого выезда в плей-офф это не самый комфортный фон. При этом недооценивать их всё равно нельзя: у них достаточно класса впереди, чтобы зацепиться даже в плохих обстоятельствах.

Поэтому здесь логичнее играть не от оценки всей серии, а именно от ситуации во встрече №1. Минск дома, Минск лучше прошёл сезонную дистанцию против этого конкретного соперника, Минск чуть спокойнее и ярче закрыл регулярку. Ждём плотную, местами нервную игру, но с перевесом хозяев по темпу и моментам в ключевые отрезки.

Ставка: победа «Динамо» Минск над «Динамо» Москва в основное время за 1.95.