Кубок Гагарина: разборки Хартли и Разина в финале неизбежны?

В КХЛ начинается самое интересное — уже 23 марта стартует розыгрыш Кубка Гагарина. 16 сильнейших клубов по итогам регулярного чемпионата вступают в борьбу за чемпионство. Разбираем, кто здесь фаворит, от кого можно ждать сюрпризов, а кто может играть в своё удовольствие без особых шансов на успех.

«Локомотив» — коэффициент 3.20

Команда Боба Хартли готова защищать свой титул. Да, потребовалось время на притирку, не обошлось без локальных провалов, но в целом система работает. У канадца богатейший опыт, в наличии чемпионский состав. Неудивительно, что букмекеры считают ярославцев главными претендентами на Кубок Гагарина — они грезят о том, чтобы стать династией.

В первом раунде «Локомотив» сразится со «Спартаком» (шансы на чемпионство — 60.00). Красно-белые, конечно, удобны для Ярославля — играют в атакующий развесёлый хоккей. Такие в плей-офф обычно не побеждают. А тут ещё и сразу такой соперник. Конечно, если у них пойдёт игра — жди беды, но в серии победа москвичей маловероятна. Да ещё и непонятная ситуация вокруг Адама Ружички тоже играет на руку спартаковцам. Котировки на проход во второй раунд красноречивы — 1.09 на 7.50.

«Металлург» — 3.20

Команда Андрея Разина тоже в полном порядке. Выиграли Кубок Континента. Это, конечно, так себе примета, есть поверье, что у чемпиона регулярки меньше шансов на итоговый триумф, но силу «Магнитки» оно точно показывает. Всё при них — сплочённый коллектив, глубина состава. Кажется, если кто-то и сможет сломать планы «Локомотива» на династию, то это магнитогорцы.

В первом раунде они сыграют с «Сибирью» (300.00). Для этой команды уже само попадание в плей-офф — успех. Особенно после провала на старте. Да, с назначением Ярослава Люзенкова дела пошли на лад, удалось подняться в таблице и заскочить в плей-офф, опередив хабаровский «Амур» (то-то лидеры выдохнули — летать на Дальний Восток не придётся). Мы помним, как «Сибирь» сражалась в Кубке Гагарина в прошлом сезоне. Навязать борьбу в отдельных матчах ей по силам, но выбить из борьбы лучшую команду регулярки — вряд ли. 1.06 на 9.00 — такие цифры на проход дальше.

«Авангард» — 4.50

Претендентов на то, чтобы разбить вероятное сражение Ярославля и Магнитогорска в финале, хватает. Вот скажем, «Авангард» — чем не претендент? Ги Буше выстроил свою систему, которая вполне работает. «Ястребы» ничем не хуже главных претендентов на успех.

На старте плей-офф омичам играть против «Нефтехимика» (300.00). У Игоря Гришина интересная, симпатичная команда без ярких звёзд. Один, может быть, два матча зацепить реально, но в большее не верится. Котировки на проход — 1.07 на 8.50.

«Динамо» Минск — 9.00

Минчане проводят едва ли не лучший сезон в своей истории, очень долго они сражались с «Локомотивом» за лидерство на Западе. Правда, была и не очень хорошая история с увольнением одного из ассистентов Дмитрия Квартальнова. «Зубры» — классная тренерская команда. И в плей-офф эта банда может пошуметь.

На старте, правда, сразу же непростой соперник. Будет динамовское дерби — Минск против Москвы (40.00). У Вячеслава Козлова хорошая команда, которая играла с перепадами в регулярке, но заметно добавила в обороне и местами выдавала очень хорошие серии матчей. В общем, Минск — фавориты, однако вопрос о победителе даже серии первого раунда открыт. Аналитики дают здесь 1.48 на 2.65 в пользу клуба из Беларуси.

«Ак Барс» — 10.00

У Анвара Гатиятулина получилась интересная команда. Может быть, ей недостаёт стабильности, но, когда у Казани дело идёт, попробуй её останови. Кризис в начале сезона сменился хорошими выступлениями зимой и весной. В итоге уверенное место в топ-3 на Востоке.

Соперник по первому раунду для «Ак Барса» проходимый. «Трактор» (50.00) после шикарного прошлого сезона в этом году откатился назад. Бенуа Гру в итоге команду покинул, Евгений Корешков ситуацию стабилизировал, но у Челябинска нет запаса прочности. Преображение в плей-офф? Чудеса бывают, конечно, однако пока особенного оптимизма нет. Коэффициенты на проход дальше — 1.39 на 3.00.

ЦСКА — 10.00

Москвичи долго и мучительно подстраивались под Игоря Никитина. Специфический хоккей с железобетонной обороной не ставится за день и даже за неделю. Но ближе к концу регулярки контуры той самой, фирменной никитинской защиты начали просматриваться. Другой вопрос, что специалист обычно давал результат на второй сезон на предыдущих местах работы. Получится ли ускорить?

В первом раунде у ЦСКА дерби со СКА (30.00). Команду Игоря Ларионова бросало то в жар, то в холод весь сезон. Только после появления в тренерском штабе Леонида Тамбиева о какой-то стабильности стало можно говорить. Посмотрим, получится ли у петербуржцев выдать свой максимум в плей-офф. Пока котировки на проход – 1.40 на 2.97 в пользу москвичей.

«Автомобилист» — 20.00

Екатеринбуржцы к плей-офф набрали хороший ход и смотрятся в противостоянии четвёртой и пятой команд Востока фаворитами. Пятым стал «Салават Юлаев» (50.00). Уфимцы немного поднаелись к финишу регулярки. Конечно, сыграла роль здесь и травма Евгения Кузнецова, здорово вписавшегося в состав. Но нападающий уже тренируется в общей группе, так что может стать новым импульсом в играх на вылет. Однако пока выше шансы у «Авто» — 1.40 на 2.95.

«Северсталь» — 35.00

Череповчанам уже в первом раунде предстоит настоящая огненная серия с «Торпедо» (50.00)! Это точно стоит смотреть. Обе команды играют в быстрый атакующий хоккей, с молниеносными переходами из обороны в атаку. По финишу регулярки лучше были череповчане. Но за ними закрепился ярлык некубковой команды. Может быть, время опровергнуть стереотип? Здесь букмекеры считают шансы наиболее равными — 1.67 на 2.20 в сторону «Северстали».