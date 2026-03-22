Минфин спасает букмекеров? Почему просят отложить законопроект о запрете ставок должникам

Уже почти два года на рассмотрении Госдумы находится законопроект, который предусматривает запрет делать ставки недееспособным лицам, а также должникам — тем, кто признан уклонистом от исполнительного производства, в том числе по делам об уплате алиментов. На сегодняшний день он прошёл первое чтение, но дальнейшее рассмотрение застопорилось.

Почему так? Дело в позиции букмекеров. Её вполне можно понять, впрочем, как и аргументы тех, кто этот документ продвигает. А совсем недавно появилась новость, что за букмекеров вступились даже в Министерстве финансов. Разбираемся в ситуации.

Чего хотят добиться чиновники?

Авторы этого законопроекта — сенаторы Совета Федерации Александр Трембицкий и Андрей Кутепов. В пояснительной записке к документу говорится, что принятие закона позволит ограничить ставки для тех, кто злоупотребляет алкоголем, наркоманией и ставит свои семьи в тяжёлое материальное положение.

Кроме того, этот документ призван запретить принимать ставки у несовершеннолетних. Это юридический момент — сейчас не достигшие 18 лет не могут делать ставки, но букмекеры законодательно могут их принимать.

Получается, что сами по себе намерения благие. Если человек недееспособен или у него есть долги — вряд ли он заключает пари ради развлечения. Соответственно, нужно ограничить ему эту возможность, чтобы не усугубить ситуацию. Резонно.

Но, как это всегда и бывает, это лишь одна сторона медали.

Технические сложности

Прямо сейчас у букмекеров нет технической возможности проверять дееспособность человека и его долги. К тому же есть вопросы по нарушению конфиденциальности.

«Реализация такой инициативы сейчас невозможна — у букмекеров нет доступа к актуальной базе должников, в базе ФССП есть много конфиденциальной информации»,— прокомментировал «Коммерсанту» эту инициативу советник гендиректора БК Fonbet Николай Оганезов.

Предполагается, что проверять дееспособность игроков на ставках будут ежесуточно через ГИС ЕЦП (Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере), за которую ответственен Соцфонд РФ. Долги клиентов букмекеры смогут посмотреть в банке данных Федеральной службы судебных приставов. Однако пока есть вопросы, смогут ли эти системы справиться с огромным количеством запросов от каждого букмекера. А ещё это дополнительные расходы для компаний, которые и так будут платить государству куда больше, начиная с этого года.

Моральный аспект

Есть вопросы и к тому, что документ предлагает уравнять всех должников. Достаточно странно, если человека с одним неоплаченным мизерным штрафом приравняют к игроку на ставках, который годами уклоняется от уплаты алиментов. Да, безусловно, можно оплатить штраф, но как быстро будет сниматься запрет? Вопрос остаётся открытым. Возможно, здесь стоило бы говорить о минимальной сумме долга.

Пункт о запрете приёма ставок от несовершеннолетних тоже вызывает сомнения. Ведь вполне возможны, да чего уж там, сплошь и рядом случаи, когда ребёнок делает ставки с аккаунтов своих родителей, братьев, сестёр, друзей, которым уже исполнилось 18. Наверняка в случае принятия закона на букмекеров начнут подавать в суд, их будут штрафовать. Однако проводить верификацию перед каждой ставкой просто невозможно.

Главный вопрос

Ну и главное — вряд ли запрет на ставки должникам отобьёт у них желание играть. В 99% случаев человек не задумается о погашении своих обязательств, а просто найдёт место, где ему позволят заключать пари. То есть в нелегальном сегменте.

По данным ЕРАИ, букмекеры могут потерять до 40% своей аудитории. Это огромные цифры. Нелегальные компании не просто вырастут, они расцветут!

Почему вступился Минфин?

Совсем недавно стало известно, что глава Минфина Антон Силуанов предложил перенести рассмотрение законопроекта о запрете ставок для должников, недееспособных и несовершеннолетних на осень 2026 года. Письмо с этой просьбой направили в аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. Обоснование переноса — жалобы бизнеса и необходимость доработки инфраструктуры.

Почему государство услышало бизнес в этом случае? Всё просто — здесь власть и букмекеры находятся в одной лодке. Ведь букмекеры платят большие налоги. И если они потеряют бо́льшую часть своей аудитории, заметно снизятся и поступления в бюджет.

Что поменяется до осени? Наверняка стороны проведут множество консультаций и попытаются выработать какое-то общее решение. Цель законопроекта благая, но реализовать его нужно так, чтобы он принёс реальную пользу, а не стал документом «для галочки». Как и в случае с легализацией онлайн-казино, здесь нужно семь раз отмерить, а уж потом – отрезать.