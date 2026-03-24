Плей-офф КХЛ: динамовское дерби, невезучий «Спартак» и облизывающиеся лидеры

Ну вот и стартовал первый раунд плей-офф КХЛ. Сегодня, 24 марта, продолжаем разговор — первые матчи в парах «Динамо» Минск — «Динамо» Москва, «Локомотив» — «Спартак», «Авангард» — «Нефтехимик» и «Металлург» — «Сибирь».

Понятное дело, омичам и магнитогорцам в какой-то степени повезло, особенно если сравнивать со «Спартаком». Понятное дело, что это только на бумаге. А вот двум «Динамо» будет очень интересно друг с другом. Так что делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Динамо» Минск — «Динамо» Москва

Очень интересная серия, которая вообще не выглядит проходной. В динамовском дерби явного фаворита нет. Седьмой посев Москвы тут немного обманчив. Но именно к первому матчу фон всё же чуть приятнее для Минска — домашний лёд, уверенность в себе благодаря более высокому посеву и право сразу задать ритм всей серии.

Очень важна и сезонная очная картина. Минчане забрали у москвичей три из четырёх матчей регулярки – 7:1, 5:3 и 3:2. Да, последнюю встречу 9 марта уже выиграла Москва — 6:4. Но в целом в нынешнем сезоне именно команда Дмитрия Квартальнова чаще находила уязвимости у своего соперника, так что в серию заходит с нормальным психологическим багажом. Поэтому в первом матче серии ждём П1 в основное время.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак»

Сама вывеска тут, конечно, громкая, однако стартовые вводные для серии довольно жёсткие. «Локомотив» закрыл регулярный чемпионат победой в матче с «Металлургом» (4:1) и финишировал первым на Западе с 98 очками. «Спартак» же завершил регулярку лишь восьмым с 79 очками. То есть на бумаге разница в посеве не случайна, а подтверждена всей дистанцией сезона.

Дальше важен стиль. У Ярославля по итогам регулярки лучшая оборона в лиге — в среднем 1,98 пропущенной шайбы за игру. Для первого матча серии это особенно серьёзный аргумент: команды часто начинают плей-офф осторожно, а «Локомотив» и без того живёт от структуры, плотности и терпения. Если хозяева поведут в счёте, взламывать их позиционную оборону «Спартаку» будет очень тяжело. Есть и очная фактура, которая тоже работает не в пользу красно-белых. «Локомотив» выиграл у «Спартака» все четыре встречи в регулярном чемпионате. Ставим на железнодорожников.

Прогноз на матч «Авангард» — «Нефтехимик»

Первая эмоция — перед нами самая очевидная пара во всём стартовом раунде Кубка Гагарина на Востоке. Разница в уровне исполнителей и глубине состава кажется слишком внушительной. «Авангард» спокойно шёл на второй строчке Восточной конференции чуть ли не с первых дней. «Нефтехимик» рванул на десять тыщ как на пятьсот. Быстро обрёл статус главного открытия сезона. Но чем дальше в лес — тем толще партизаны. Постепенно соперники подстроились, адаптировались, да и сами нижнекамцы немного выдохлись.

Поводов играть против линии не видим. «Авангард» заметно сильнее, а шикарная поддержка заполненной арены не позволит валять дурака продолжительный отрезок времени. «Нефтехимик» честно будет биться и бороться, но разница в ресурсах видится чрезмерной. Победа хозяев с разницей в пару-тройку шайб назревает.

Прогноз на матч «Металлург» — «Сибирь»

И вроде бы расстановка сил полностью понятна: натуральный доминатор со скоростным хоккеем, высокой результативностью и умением забрасывать по две-три шайбы за пару минут против едва протиснувшегося в плей-офф середняка. Ещё и на своём льду. Имя фаворита вопросов не вызывает. Однако есть пара нюансов. «Сибирь» находится в прекрасной форме. Это одна из самых «горячих» команд заключительной стадии гладкого первенства.

К слову, новосибирцы в нынешнем сезоне кусали фаворита в любом состоянии. В основное время добыта одна победа (причём в Магнитогорске) при одном поражении с разницей в одну шайбу, ещё дважды дело уходило за пределы 60 минут. Х2 за 2.40 — рабочий вариант. Нам больше нравится Х2 в первом периоде за 1.71 или даже ставка на первый гол гостей в матче за 2.75. Сибиряки потребуют к себе уважения.

Экспресс на матчи Кубка Гагарина 24 марта 2026 года

Ставка 1: победа минского «Динамо» в матче с московским «Динамо» в основное время за 1.95.

победа «Локомотива» в матче со «Спартаком» с форой (-1) за 1.85.

победа «Авангард» победит «Нефтехимик» с форой (-2) за 2.25.

Ставка 4: «Сибирь» откроет счёт в матче с «Металлургом» за 2.75.

Общий коэффициент: 1.95 х 1.85 х 2.25 х 2.75 = 22.3.