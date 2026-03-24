ЦСКА — СКА, второй матч. Первая встреча ничего не значит

ЦСКА — СКА: прогноз на второй матч и трансляция 25 марта 2026 года

Алексей Анисимов
В любом случае ждём низкую результативность.

25 марта в Москве ЦСКА примет СКА во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Команды подошли к серии с четвёртого и пятого мест в Западной конференции соответственно, а потому у ЦСКА преимущество льда. Один матч позади.

Коэффициенты на второй матч серии ЦСКА — СКА 25 марта 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах не видят огромного перекоса, однако небольшое преимущество у москвичей. На победу ЦСКА в основное время дают коэффициент 2.05, в то время как ничья и овертайм идут за 4.01, а победа СКА оценивается в 3.65.

Но куда интереснее — рынки голов. Тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал больше 4.5 шайбы — за 2.01. Гол на первой минуте представлен с коэффициентом 11.5.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Во втором матче этой серии, на наш взгляд, правильнее отталкиваться не от того, кто забрал первую игру, а от самой природы пары. Ещё до старта плей-офф она называлась почти равной, пусть даже с небольшим перевесом москвичей благодаря опыту Игоря Никитина.

До последнего команды не знали, на кого попадут в плей-офф, поэтому только сейчас у штабов появился конкретный материал для правок. И в такой паре это ведёт не к открытому обмену моментами, а к ещё более плотному хоккею. Сразу скажем, что во второй встрече мы бы не стали ожидать голевого парада.

У ЦСКА по итогам регулярки всего 162 заброшенные шайбы — меньше среди участников плей-офф от Запада нет ни у кого. Зато в плане надёжности обороны москвичи стали вторыми во всей лиге со 144 пропущенными. СКА забросил на 35 шайб больше, однако по надёжности обороны был только шестым (что, в принципе, тоже хороший показатель).

Отдельный аргумент в пользу осторожного сценария — вратарская дуэль. У Артемия Плешкова в регулярке был лучший процент отражённых бросков — 93,9, Дмитрий Гамзин идёт сразу следом с 93,8% и лучшим коэффициентом надёжности – 1,49. Неслучайно эту серию назвали потенциально самой малорезультативной в первом раунде. Отдельные всплески неизбежны, но прогноз таков.

Дополняет картину и свежая форма. ЦСКА перед серией со СКА одержал четыре победы в пяти матчах, а три предыдущие очные встречи этих соперников завершились со счётом 3:0, 3:2 Б и 4:1. Поэтому здесь нет смысла гадать на победителя после первой игры: логичнее брать сценарий с низкой результативностью.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы в матче ЦСКА — СКА за 1.77.

