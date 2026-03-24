«Северсталь» — «Торпедо». Вспомним-ка регулярный чемпионат

В регулярке за командой Козырева три победы против одной у Исакова.

25 марта «Северсталь» снова примет «Торпедо» в Череповце, начало — в 19:30 мск. Это второй матч серии первого раунда Кубка Гагарина, и такие встречи обычно получаются ещё более тактическими, чем стартовые.

Коэффициенты на второй матч «Северсталь» — «Торпедо» 25 марта 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах видят небольшое преимущество у хозяев. Сделать ставку на победу «Северстали» в основное время предлагается с коэффициентом 2.10, в то время как победа «Торпедо» оценивается в 3.10. Ничья и овертайм идут за 4.10.

При этом аналитики не верят в результативный и лёгкий матч. Тотал больше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.01, а тотал меньше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.79.

Прогноз на второй матч серии «Северсталь» — «Торпедо» в плей-офф КХЛ

Сама по себе это одна из самых ровных серий на Западе, а команды — близкие по духу и с равными шансами. Но у «Северстали» всё-таки есть несколько важных опорных точек: заслуженное третье место в конференции, лучший регулярный чемпионат за время выступлений в КХЛ и первое в истории право начинать плей-офф дома. Плюс сезонную серию у нижегородцев череповчане выиграли с солидным перевесом – 3-1.

При этом во втором матче серии гораздо важнее не яркость афиши, а то, как быстро команды сокращают риск. Алексей Исаков ещё до старта плей-офф говорил, что ждёт в этой серии рассудительный хоккей и что для «Торпедо» особенно важно максимально убрать собственные ошибки.

Для второй встречи эта мысль звучит ещё логичнее, ведь после первого матча у тренеров уже есть живая фактура, от которой можно отталкиваться при подготовке. Ведь до последнего соперники не знали, с кем будут играть. Подобное может привести не к размену голами, а к более осторожному структурному хоккею.

Впрочем, есть и чисто хоккейные аргументы в пользу хозяев. Все игроки «Северстали» к старту серии здоровы, а в очных матчах, как мы и сказали, именно команда Андрея Козырева чаще находила ключи к воротам соперника. Да, в этой паре были и яркие счета вроде 7:6, но две последние встречи регулярки получились уже совсем другими — 3:2 ОТ и 1:2. То есть эта серия вполне может резко уйти в плотную и близкую борьбу.

И ещё один важный момент: обе команды не подошли к плей-офф в режиме катка. «Северсталь» в последних пяти матчах регулярки одержала лишь две победы – как и «Торпедо». При этом закончили нижегородцы чемпионат вообще с нулевой разницей шайб — 191:191. На таком фоне во втором матче логично отдать небольшой перевес хозяевам – за счёт домашнего льда, более удачной сезонной серии и потому, что именно их система в этой паре выглядит чуть стабильнее.

Ставка: победа «Северстали» в матче с «Торпедо» в основное время за 2.10.