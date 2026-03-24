«Ак Барс» — «Трактор». Челябинцев спасёт только защита

25 марта в Казани состоится второй матч стартового раунда Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Трактор». Начало игры запланировано на 17:00 мск.

Коэффициенты на второй матч «Ак Барс» — «Трактор» 25 марта 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 1.87, в то время как победа «Трактора» оценивается в 3.94. Ничья и овертайм идут за 4.02.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.73, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.17. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на второй матч серии «Ак Барс» — «Трактор» в Кубке Гагарина

Первая часть серии завершится в Казани, затем соперники отправятся в Челябинск. Стартовая игра получилась ожидаемо напряжённой. Времени на разбор полётов и восстановление было немного, но в Кубке Гагарина иначе невозможно. Как и всегда, встречи идут через день. Ключевой вопрос сейчас — делать ли глубокие выводы по первой игре?

Пожалуй, не стоит. Серия только начинается, а в одном отдельно взятом матче может произойти что угодно. Значение имеет вот что: Евгений Корешков в качестве ассистента имел репутацию большого специалиста по проведению работы над ошибками, умению найти необходимые детали и провести подстройки. Не самые заметные с дивана, зато способные оказаться ключевыми.

Между тем «Трактор» движется по траектории сезона-2023/2024. Это если вдруг кому-то из болельщиков челябинцев не хватает поводов для оптимизма. Паршивое начало, смена тренера, отсутствие стабильности и вменяемой игры при качественных исполнителях. Команду бросало из стороны в сторону, закончили на шестом месте Востока, без преимущества своего льда. В итоге добрались до полуфинала.

В первом раунде высадили «Салават Юлаев». В Уфе обменялись победами: трудовая победа в дебютном матче (3:2) и поражение сутки спустя (1:4). Правда, тогда у уральцев в воротах имелся Зак Фукале, который был очень хорош. Теперь на последнем рубеже менее надёжно.

Линия букмекеров по сравнению с первым матчем практически не изменилась. Логика понятна: мало ли что бывает в одной игре. Вынесем её за скобки, чтобы не путаться. Получим вот что: «Трактор» чувствует себя чертовски некомфортно в Казани. 10 поражений подряд! Предыдущая победа состоялась аж в 2020 году. А ведь с тех пор в Челябинске менялись тренеры и не было проблем с качественными исполнителями.

В общем, предпочтём заиграть ИТМ 2 голов гостей за 1.92. «Трактор» более чем способен утащить победу. В конце концов, мастеров в составе достаточно. Но если это и случится, то благодаря скорее надёжной обороне, нежели подвигам на чужой половине. Разведку боем провели — пора убрать ошибки.

Ставка: ИТМ 2 голов «Трактора» в матче с «Ак Барсом» за 1.92.