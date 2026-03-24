«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Забудьте всё, что было в первом матче

25 марта в Екатеринбурге «Автомобилист» примет «Салават Юлаев» во втором матче стартового раунда Кубка Гагарина. Начало игры запланировано на 17:00 мск.

Коэффициенты на второй матч «Автомобилист» — «Салават Юлаев» 25 марта 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Автомобилиста» в основное время предлагается с коэффициентом 1.83, в то время как победа «Салавата Юлаева» оценивается в 4.14. Ничья и овертайм идут за 4.02.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.69, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.23. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на второй матч «Автомобилист» — «Салават Юлаев» в плей-офф КХЛ

Если «Салават Юлаев» под руководством Виктора Козлова и приучил к чему-то в плей-офф, так это к тому, что старт серии не имеет никакого значения. 2023 год: начали с поражения от «Адмирала» в овертайме, сутки спустя вели со счётом 5:1 к середине второго периода. Легко довели дело до победы, хотя в итоге сенсационно вылетели.

2024 год. На этот раз в первом раунде достался «Трактор». Начали на своём льду с поражения со счётом 2:3. Во второй игре продемонстрировали характер, снова оформили разгром — на этот раз 4:1 с дублем Джошуа Ливо. Развить успех, опять же, не получилось. Зак Фукале оказался чрезмерно хорош.

Минувший розыгрыш Кубка Гагарина. Уничтожают «Сибирь» в двух домашних встречах — 7:0 и 8:2. Вместо уверенного доведения начатого до конца играют на нервах уфимских болельщиков. Трижды уступают в Новосибирске, дело доходит до решающего матча. Там, к счастью, вышло нервно, но успешно — 2:1. Добрались до полуфинала.

Это всё к чему. Результаты первого матча переоценивать ни к чему. В Кубке Гагарина серии выигрываются и проигрываются в более поздних встречах. Умение делать выводы, добавлять, адаптироваться и держать удар гораздо важнее, чем хорошо начать. Собственно, год назад в полуфинале стартовали с победы над «Локомотивом». И что же? Четыре поражения кряду.

Так что борьба у нас только начинается. Хотя три победы из трёх возможных во вторых матчах стартового раунда под руководством Виктора Козлова внушают серьёзный оптимизм. Если верите в такие вещи, не мудрите и рассмотрите победу «Салавата Юлаева» с учётом овертайма с прекрасным коэффициентом 2.95. «Автомобилист» собрал хороший состав, да и поддерживать в Екатеринбурге умеют. Однако уязвимостей хватает.

Вариант попроще — тотал меньше 5 шайб за 1.90. «Автомобилист» перед стартом сезона декларировал стремление к атакующему хоккею, однако быстро откатился к заводским настройкам. Забивают — действуют по счёту, чаще всего умело. Пропускают — начинаются мучения, с позиционной атакой имеются трудности. СЮ тоже вряд ли намерен форсировать события — слишком высока цена.

Ставка: итоговая победа «Салавата Юлаева» над «Трактором» за 2.95.