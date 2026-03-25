Плей-офф КХЛ на Западе: армейское дерби и умелая «Северсталь»

Первый раунд плей-офф КХЛ благополучно стартовал и набирает обороты. Сегодня, 25 марта, поговорим о вторых матчах в Западной конференции. А именно об армейском дерби ЦСКА — СКА и любопытной паре «Северсталь» — «Торпедо». Делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на второй матч ЦСКА — СКА

Во втором матче этой серии, на наш взгляд, правильнее отталкиваться не от того, кто забрал первую игру, а от самой природы пары. Ещё до старта плей-офф она называлась почти равной, пусть даже с небольшим перевесом москвичей благодаря опыту Игоря Никитина. До последнего команды не знали, на кого попадут в плей-офф, а потому только сейчас у штабов появился конкретный материал для правок.

Сразу скажем, что во второй встрече мы бы не стали ожидать голевого парада. У ЦСКА по итогам регулярки всего 162 заброшенные шайбы — меньше среди участников плей-офф от Запада нет ни у кого. Зато по надёжности обороны москвичи стали вторыми во всей лиге со 144 пропущенными. СКА забросил на 35 шайб больше, но по надёжности обороны был только шестым (что, в принципе, тоже хороший показатель).

Отдельный аргумент в пользу осторожного сценария — вратарская дуэль. У Артемия Плешкова в регулярке был лучший процент отражённых бросков — 93,9, а Дмитрий Гамзин идёт сразу следом с 93,8% и лучшим коэффициентом надёжности – 1,49. Дополняют картину и очные результаты. ЦСКА перед серией со СКА одержал четыре победы в пяти последних матчах, а три предыдущие очные встречи этих соперников завершились со счетами 3:0, 3:2 Б и 4:1. Поэтому здесь нет смысла гадать на победителя после первой игры: логичнее брать сценарий с низкой результативностью.

Прогноз на второй матч «Северсталь» — «Торпедо»

Сама по себе это одна из самых ровных серий на Западе, а команды — близкие по духу и с равными шансами. Но у «Северстали» всё-таки есть несколько важных опорных точек: заслуженное третье место на Западе, лучший регулярный чемпионат за время выступлений в КХЛ и первое в истории право начинать плей-офф дома. Плюс сезонную серию у нижегородцев череповчане выиграли с солидным перевесом – 3-1.

Впрочем, есть и другие аргументы в пользу хозяев. Все игроки «Северстали» к старту серии здоровы, а в очных матчах, как мы и сказали, именно команда Андрея Козырева чаще находила ключи к воротам соперника. Да, в этой паре были и яркие счета вроде 7:6, однако две последние встречи регулярки получились уже совсем другими — 3:2 ОТ и 1:2. То есть эта серия вполне может резко уйти в плотную и близкую борьбу.

И ещё один важный момент: обе команды не подошли к плей-офф в режиме катка. «Северсталь» в последних пяти матчах регулярки одержала лишь две победы, как и «Торпедо». При этом закончили нижегородцы чемпионат вообще с нулевой разницей шайб — 191:191. На таком фоне во втором матче логично отдать небольшой перевес хозяевам за счёт домашнего льда, более удачной сезонной серии и потому, что именно их система в этой паре выглядит чуть стабильнее. Но при желании можно добавить тотал меньше 5.5 шайбы.

Экспресс на матчи Кубка Гагарина 25 марта 2026 года

Ставка 1: тотал меньше 4.5 шайбы в матче ЦСКА — СКА за 1.77.

тотал меньше 4.5 шайбы в матче ЦСКА — СКА за 1.77. Ставка 2: победа «Северстали» в матче с «Торпедо» в основное время за 2.10.

Общий коэффициент: 1.77 х 2.10 = 3.71.