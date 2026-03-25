Плей-офф КХЛ на Востоке: «Салават Юлаев» в своём репертуаре

Стартовый раунд Кубка Гагарина стартовал и набирает обороты. Сегодня, 25 марта, рекомендуем обратить внимание на вторые матчи плей-офф КХЛ в Восточной конференции. Делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на второй матч «Автомобилист» — «Салават Юлаев»

Если «Салават Юлаев» под руководством Виктора Козлова и приучил к чему-то в плей-офф, так это к тому, что старт серии не имеет никакого значения. В Кубке Гагарина серии выигрываются и проигрываются позднее. Умение делать выводы, добавлять, адаптироваться и держать удар гораздо важнее, чем хорошо начинать. Собственно, год назад в полуфинале стартовали с победы в серии с «Локомотивом». И что же дальше? Четыре поражения кряду.

Так что борьба у нас только начинается. Хотя три победы из трёх возможных во вторых матчах стартового раунда под руководством Виктора Козлова внушают серьёзный оптимизм. Если верите в такие вещи, не мудрите и рассмотрите победу «Салавата Юлаева» с учётом овертайма с прекрасным коэффициентом 2.95. «Автомобилист» собрал хороший состав, да и поддерживать в Екатеринбурге умеют. Но уязвимостей хватает.

Вариант попроще — тотал меньше 5 шайб за 1.90. «Автомобилист» перед стартом сезона декларировал стремление к атакующему хоккею, однако быстро откатился к заводским настройкам. Забивает — действует по счёту, чаще всего умело. Пропускает — начинаются мучения, с позиционной атакой есть трудности. «Салават Юлаев» тоже вряд ли намерен форсировать события — слишком высока цена.

Прогноз на второй матч «Ак Барс» — «Трактор»

Серия только начинается, а в одном отдельно взятом матче может произойти что угодно. Значение имеет вот что: Евгений Корешков в качестве ассистента имел репутацию большого специалиста по проведению работы над ошибками, умению найти необходимые детали и провести подстройки. Не самые заметные с дивана, зато они могли оказаться ключевыми. Впрочем, дальше — интереснее. Смотрите.

Линия букмекеров по сравнению с первым матчем практически не изменилась. Логика понятна: мало ли что бывает в одной игре. Вынесем её за скобки, чтобы не путаться. Получим вот что: «Трактор» чувствует себя чертовски некомфортно в Казани. 10 поражений подряд! Предыдущая победа состоялась аж в 2020 году. А ведь с тех пор в Челябинске менялись тренеры и не было проблем с качественными исполнителями.

В общем, предпочтём заиграть ИТМ 2 голов гостей за 1.92. «Трактор» более чем способен утащить победу. В конце концов, мастеров в составе достаточно. Но если это и случится, то благодаря скорее надёжной обороне, нежели подвигам на чужой половине. Разведку боем провели — пора убрать ошибки.

Экспресс на матчи плей-офф КХЛ 25 марта 2026 года

Ставка 1: итоговая победа «Салавата Юлаева» в матче с «Автомобилистом» за 2.95.

итоговая победа «Салавата Юлаева» в матче с «Автомобилистом» за 2.95. Ставка 2: ИТМ 2 голов «Трактора» в матче с «Ак Барсом» за 1.92.

Общий коэффициент: 2.95 х 1.92 = 5.66.