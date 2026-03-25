«Динамо» Минск — «Динамо» Москва. 247 шайб — это вам не шутки

26 марта в Минске на «Минск-Арене» состоится второй матч первого раунда Кубка Гагарина «Динамо» Минск — «Динамо» Москва. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Коэффициенты на второй матч «Динамо» Минск — «Динамо» Москва 26 марта 2026 года

Букмекеры в предматчевой линии снова дают небольшой перевес хозяевам. На победу минского «Динамо» в основное время предлагают коэффициент 1.90, в то время как ничья и овертайм идут за 3.90, а победа московского «Динамо» оценивается в 3.70.

Среди дополнительных рынков выделяются тотал больше 4.5 шайбы за 1.63 и индивидуальный тотал минского «Динамо» больше 3 шайб за 2.10. То есть линия ждёт от хозяев как минимум заметной активности в атаке.

Прогноз на второй матч «Динамо» Минск — «Динамо» Москва в плей-офф КХЛ

Во вторых матчах у подобной пары обычно на первый план выходит не эмоция, а качество корректировок. И здесь у Минска есть понятная база. Команда Дмитрия Квартальнова провела лучшую регулярку в своей истории, финишировала второй на Западе и пятой в общем зачёте, а ещё забросила 247 шайб — это новый клубный максимум и одна из лучших атак всей лиги. Дома минчане тоже были очень хороши, и именно за счёт глубины, темпа и давления они в этой паре выглядят чуть устойчивее.

Есть и конкретная очная опора. Отбросим первый матч плей-офф. В регулярном чемпионате минское «Динамо» взяло у московского три встречи из четырёх, причём во всех очки стабильно набирали Сэм Энас, Алекс Лимож и Виталий Пинчук. Кроме того, у этой серии есть яркий сюжет: Энас в нынешнем сезоне повторил рекорд результативности за одну регулярку, который год назад установил Никита Гусев. Так что на лидеров будет большая надежда.

Для второго матча важно и то, что у Минска состав выглядит глубже. У москвичей из-за травм Кирилла Готовца и Фредрика Классона скамейка стала короче, тогда как у Квартальнова больше свободы в ротации и распределении нагрузки. На длинной дистанции серии это особенно чувствительно. А во второй игре, когда темп и контакт обычно только растут, такая разница может проявиться ещё серьёзнее.

При этом недооценивать бело-голубых нельзя. У команды Вячеслава Козлова остаются сильные лидеры, а Владислав Подъяпольский даже немного опережал Фукале по проценту отражённых бросков и коэффициенту надёжности. Но общий фон всё равно приятнее у хозяев: Минск закрыл регулярку разгромом «Автомобилиста» со счётом 8:2, а Москва — поражениями от «Адмирала» и «Ак Барса» с суммарно девятью пропущенными шайбами.

Поэтому здесь логично играть от более устойчивой модели. Минск дома, Минск глубже по составу, Минск сильнее и ярче прошёл регулярку, а его ударное звено способно сделать разницу даже в плотном матче. Пожалуй, минимум трёх шайб от минской команды можно ждать.

Ставка: минское «Динамо» забросит московскому «Динамо» минимум три шайбы за 1.69.