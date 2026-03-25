«Локомотив» — «Спартак». Проверка красно-белых на зрелость

26 марта «Локомотив» снова примет «Спартак» в Ярославле. Стартовое вбрасывание во втором матче стартового раунда Кубка Гагарина запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на второй матч «Локомотив» — «Спартак» 26 марта 2026 года

Букмекеры в предматчевой линии снова отдают предпочтение хозяевам. На победу «Локомотива» в основное время предлагают коэффициент 1.64, в то время как ничья и овертайм идут за 4.90, а победа «Спартака» оценивается в 5.00.

На дополнительных рынках линия тоже смотрит в сторону Ярославля. Индивидуальный тотал «Локомотива» больше 2.5 шайбы идёт за 1.55, а его победа с форой (-1) — за 1.75.

Прогноз на второй матч «Локомотив» — «Спартак» в плей-офф КХЛ

Если отбросить эмоции вокруг старта серии, базовая картина остаётся прежней. «Локомотив» закончил регулярный чемпионат первым на Западе с 98 очками и разностью шайб 185:135, а «Спартак» вышел в плей-офф с восьмого места, набрав 79 очков при разности 204:201.

Получается, что одна команда зашла в борьбу за Кубок Гагарина как максимально собранная и системная, а другая — как яркая, но куда менее надёжная на дистанции. Для второго матча это особенно важно, потому что у «Локомотива» есть не только более высокий класс по сезону, но и очень удобная домашняя опора.

Ярославцы превосходят «Спартак» почти по всем параметрам, а дома в регулярке были лучшей командой КХЛ: 27 побед в 34 матчах, из них 20 — в основное время. Пожалуй, именно второй матч станет для красно-белых проверкой на зрелость, а не первый, ведь домашняя площадка даёт хозяевам весомый плюс.

Есть и вполне конкретная очная база. Допустим, вынесли за скобки первую встречу. Мол, всякое случается, лучше посмотреть на дистанции. А на дистанции все четыре матча регулярного чемпионата между этими соперниками остались за «Локомотивом» — 5:2, 6:3, 3:2 ОТ и 3:1.

Конечно, красно-белым есть чем ответить в атаке. Во-первых, это видно и по очному противостоянию. Хоть дома, хоть на выезде свою шайбу-две они забрасывали. Во-вторых, 204 гола за регулярку – это очень солидно. Вот только хрупкость сзади обязательно даст о себе знать. И не раз.

При этом у «Локомотива» фон перед серией был заметно чище. Боб Хартли на открытой тренировке сказал, что все в команде здоровы, а не сможет сыграть только Никита Черепанов из-за дисквалификации. Поэтому здесь логика остаётся прежней и без оглядки на первую встречу. Во втором матче, как и в первом, ждём голы и успех железнодорожников.

Ставка: победа «Локомотива» в матче со «Спартаком» + тотал больше 3.5 шайбы за 1.90.