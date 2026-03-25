Италия — Северная Ирландия. Вернуть долг всей стране

Итальянцы не играли на чемпионатах мира с 2014 года.

26 марта состоится матч 1/2 финала плей-офф отбора ЧМ-2026 Италия — Северная Ирландия. Игра пройдёт на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Италия — Северная Ирландия 26 марта 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Италии предлагается с коэффициентом 1.34. Победа Северной Ирландии оценивается коэффициентом 11.2. Ничейный исход можно найти в линии за 5.10.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.82. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.

Прогноз на матч Италия — Северная Ирландия в плей-офф отбора ЧМ-2026

Сборная Италии рискует в третий раз подряд пролететь мимо чемпионата мира. А мы ещё были недовольны в 2010 и 2014 годах, когда не удавалось выйти из группы. Как оказалось, то был не провал, а вполне себе достойное выступление! Шутка, конечно. Амбиции у итальянского футбола по-прежнему высокие. И хороших тренеров хватает. Проблема во всём остальном.

Поколение довольно скромное, доверять молодым футболистам в Серии А категорически не принято, да и общая финансовая ситуация в итальянском футболе не вдохновляет. Всё это правда. Но 12 лет без чемпионата мира — всё равно перебор. Особенно после расширения числа участников в полтора раза, после которого место в финальной части находится откровенным пассажирам.

Дженнаро Гаттузо провёл свою часть работы на вполне ожидаемом уровне. Систематически брал по три очка с середняками и аутсайдерами. Где-то уверенно, где-то на тоненького. Но 0:3 от сборной Норвегии ещё при Лучано Спаллетти ставили иную задачу: нужно было не просто побеждать, а делать это крупно. Ведь скандинавы в двух матчах с Молдавией оформили 16:1.

Ничего подобного итальянцы не сотворили, ответная игра с норвежцами превратилась в формальность. Впрочем, даже так вышло одно большое разочарование: 1:4 в Милане при откровенно пугающем качестве футбола. И вроде бы соперник по полуфиналу стыков более чем посильный, да только поводов нервничать это не убавляет. Ситуация дошла до той точки, где непосредственно умение играть в футбол решает далеко не всё.

Давление будет колоссальное, руки и ноги могут затрястись. А опыт ответной игры с Норвегией показывает, что в нужный момент команда скорее теряется, чем мобилизуется. Успех здесь в принципе невозможен: либо вы исправляете ошибки отборочного цикла, либо произойдёт позор. Никаких полутонов и неудач, только провал и катастрофа. Выходить на поле в таких условиях тяжело.

Сборная Северной Ирландии — классический «низовой» крепкий середняк. С горем пополам пинает слабых, умело закрывается против сильных. В шести матчах отбора пропустила шесть мячей, четыре из них — от сборной Германии. Набиться в штрафную как селёдки в бочку и отбиваться игроки умеют. А с фантазией у итальянцев сейчас туговато. Значит, веселья ждать бесполезно. Тотал меньше 2.5 гола за 2.02 напрашиваются.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.02.