Кубок Гагарина: вторая попытка «Спартака» и голы в Минске

Стартовый раунд Кубка Гагарина набирает обороты. Сегодня, 26 марта, следим за вторыми матчами в двух парах: «Локомотив» — «Спартак» и «Динамо» Минск — «Динамо» Москва.

Прогноз на второй матч «Локомотив» — «Спартак»

Если отбросить эмоции вокруг старта серии, базовая картина остаётся прежней. «Локомотив» закончил регулярный чемпионат первым на Западе с 98 очками и разностью шайб 185:135, а «Спартак» вышел в плей-офф с восьмого места, набрав 79 очков при разности 204:201. Получается, что одна команда зашла в борьбу за Кубок Гагарина как максимально собранная и системная, а другая — как яркая, но куда менее надёжная на дистанции.

Ярославцы превосходят «Спартак» почти по всем параметрам, а дома в регулярке были лучшей командой КХЛ: 27 побед в 34 матчах, из них 20 — в основное время. Пожалуй, именно второй матч станет для красно-белых проверкой на зрелость, а не первый, ведь домашняя площадка даёт хозяевам весомый плюс. В одной отдельно взятой встрече может случиться всё что угодно.

Конечно, красно-белым есть чем ответить в атаке. Во-первых, это видно и по очным противостояниям. Хоть дома, хоть на выезде свою шайбу-две они имели. Во-вторых, 204 шайбы за регулярку – это очень солидно. Вот только хрупкость сзади обязательно даст о себе знать. И не раз. Берём победу принимающей стороны через тотал больше 3.5 шайбы.

Прогноз на второй матч «Динамо» Минск — «Динамо» Москва

Во вторых матчах в подобных парах обычно на первый план выходят не эмоции, а качество корректировок. И здесь у Минска есть понятная база. Команда Дмитрия Квартальнова провела лучшую регулярку в своей истории, финишировала второй на Западе и пятой в общем зачёте, а ещё забросила 247 шайб — это новый клубный максимум и одна из лучших атак во всей лиге.

Конечно, недооценивать москвичей нельзя. У команды Вячеслава Козлова остаются сильные лидеры, а Подъяпольский даже немного опережал Фукале по проценту отражённых бросков и коэффициенту надёжности. Однако общий фон всё равно приятнее у хозяев: Минск закрыл регулярку разгромом «Автомобилиста» со счётом 8:2, а Москва — поражениями в матчах с «Адмиралом» и «Ак Барсом» с суммарно девятью пропущенными шайбами.

Поэтому здесь логично играть от более устойчивой модели. Минск дома, Минск глубже по составу, Минск сильнее и ярче прошёл регулярку, а его ударное звено способно сделать разницу даже в плотном матче. Пожалуй, минимум трёх шайб от минской команды можно ждать.

Экспресс на матчи Кубка Гагарина 26 марта 2026 года

Ставка 1: победа «Локомотива» в матче со «Спартаком» + тотал больше 3.5 шайбы за 1.90.

победа «Локомотива» в матче со «Спартаком» + тотал больше 3.5 шайбы за 1.90. Ставка 2: минское «Динамо» забросит московскому «Динамо» минимум три шайбы за 1.69.

Общий коэффициент: 1.90 х 1.69 = 3.21.