Топ-матч Бразилия — Франция, Италия на грани позора и потуги Украины

Клубный футбол взял паузу, чтобы сборные смогли провести последние приготовления к летнему чемпионату мира в США. Сегодня, 26 марта, можно будет посмотреть не только на плей-офф квалификации ЧМ-2026, но также и на яркие товарищеские встречи.

Прогноз на матч Бразилия — Франция

Сборные Бразилии и Франции проведут звёздный спарринг. Готовятся — в прямом смысле. Играть предстоит в США. Город Фоксборо, штат Массачусетс. Вообще-то, это стадион для американского футбола, но для соккера тоже сгодится! Эта арена среди прочих будет принимать матчи ЧМ-2026. Потихоньку обживаются в новых условиях, привыкают. Через несколько месяцев может пригодиться.

Как вы понимаете, до публикации хотя бы стартовых составов заключать пари на эту встречу нет особого смысла. И всё же оттолкнуться есть от чего. Очные встречи не помогут: с 2013 года команды дважды проводили товарищеские игры. Коротко заметим, что оба раза Бразилия забила по три мяча и победила (3:0 и 3:1). Понятно, что с тех пор много воды утекло, хоть Дидье Дешам пока ещё и возглавляет «трёхцветных». Он же выводил их на товарищескую встречу в марте 2015 года в Сен-Дени.

Чуть больше смысла в последних результатах команд. Бразилия осенью прошлого года провела четыре товарищеских матча: два – в октябре в Азии (5:0 с Южной Кореей, 2:3 с Японией), в ноябре проверила себя на фоне африканцев (2:0 с Сенегалом, 1:1 с Тунисом). Французы же во всех шести матчах отбора ЧМ-2026 забивали не меньше двух голов. Так что тотал больше 2.5 мяча за 1.75 смотрится хорошо: прагматизм будет позже, а пока надо проявлять себя.

Прогноз на матч Италия — Северная Ирландия

Сборная Италии рискует в третий раз подряд пролететь мимо чемпионата мира. А мы ещё были недовольны в 2010 и 2014 годах, когда ей не удавалось выйти из группы. Как оказалось, то был не провал, а вполне себе достойное выступление! Шутка, конечно. Амбиции у итальянского футбола по-прежнему высокие. И хороших тренеров хватает. Проблема во всём остальном. Поколение довольно скромное, доверять молодым футболистам в Серии А категорически не принято, да и общая финансовая ситуация в местном футболе не вдохновляет.

Но 12 лет без чемпионата мира всё равно перебор. Конечно, Дженнаро Гаттузо провёл свою часть работы на вполне ожидаемом уровне. Систематически брал по три очка с середняками и аутсайдерами. Где-то уверенно, где-то на тоненького. Однако 0:3 в матче со сборной Норвегии ещё при Лучано Спаллетти всё непоправимо испортили. Разумеется, в сумме с сумасшедшим выступлением самих норвежцев.

И вроде бы соперник по полуфиналу стыков более чем посильный, да только причин не нервничать меньше не становится. Давление будет колоссальное, руки и ноги могут затрястись. Сборная Северной Ирландии — классический «низовой» крепкий середняк. С горем пополам пинает слабых, умело закрывается против сильных. В шести матчах отбора пропустила шесть мячей, четыре из них — от сборной Германии. Набиться в штрафную как селёдки в бочку и отбиваться игроки умеют. А с фантазией у итальянцев сейчас туговато. Значит, веселья ждать бесполезно. Тотал меньше 2.5 гола за 2.02 напрашиваются.

Прогноз на матч Украина — Швеция

Плей-офф за право попадания на чемпионат мира в европейской зоне состоит из одного матча, но в данном случае преимущества своего поля у украинцев не будет. Не будет даже преимущества привычного поля. Прежде они принимали соперников в Польше, однако в дело вмешалась жеребьёвка. Украина и Польша попали в один путь, то есть в теории могут встретиться в финале. В итоге решено играть в испанской Валенсии.

Отборочный цикл для команд сложился по-разному. Сборная Украины попала в одну группу с Францией, жеребьёвка помогла реально оценить собственные силы и обойтись без лишних амбиций. Шведы же оказались одним из главных разочарований европейской квалификации. В шести турах набрали аж два очка, хотя уровень оппозиции страшным точно не назовёшь. Попали в стыки лишь благодаря Лиге наций.

Многое будет зависеть от физической готовности, оценить которую возможности нет. Команды долго не собирались, сыгранность как минимум неидеальная, а футболисты находятся в разных кондициях к концу долгого сезона. Шведы прошли нижнюю точку, бардак у своих ворот пора заканчивать. Разрушать в принципе гораздо легче, чем созидать, а тут ещё и цена ошибки велика. Стандарты и дальние удары — основные ресурсы для взятия ворот. Звучит удручающе, но давайте не забывать: на кону чемпионат мира.

Экспресс на футбольные матчи 26 марта 2026 года

Ставка 1: тотал больше 2.5 гола в матче Бразилия — Франция за 1.75.

тотал больше 2.5 гола в матче Бразилия — Франция за 1.75. Ставка 2: тотал меньше 2.5 гола в матче Италия — Северная Ирландия за 2.02.

тотал меньше 2.5 гола в матче Италия — Северная Ирландия за 2.02. Ставка 3: тотал меньше 2.5 гола в матче Украина — Швеция за 1.75.

Общий коэффициент: 1.75 х 2.02 х 1.75 = 6.18.