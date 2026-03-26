Англия — Уругвай. Первое свидание со времён ЧМ-2014 в Бразилии

27 марта состоится товарищеский матч Англия — Уругвай. Игра пройдёт стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Англия — Уругвай 27 марта 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.75. Победа Уругвая оценивается коэффициентом 5.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.93.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.81. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

Прогноз на товарищеский матч Англия — Уругвай

Сборные Бразилии и Франции потихоньку осваивают США: сойдутся в товарищеском матче на одном из стадионов предстоящего ЧМ-2026. В Европе настало время стыкового раунда за последние путёвки. Параллельно проходят межконтинентальные стыки. А в Лондоне тем временем состоится вечер ностальгии.

Соперники не пересекались очень давно. Впрочем, предыдущее свидание ещё не выветрилось из памяти. 2014 год, Бразилия, чемпионат мира, групповой этап. Обе команды начали турнир с поражений, права на ошибку не имели. У англичан отличился Уэйн Руни, но найти управу на Луиса Суареса в тот вечер было невозможно. 2:1 в пользу Уругвая, а команда Роя Ходжсона затем скатает унылые нули с Коста-Рикой и отправится домой под массовое улюлюканье.

С тех пор много воды утекло. На чемпионат мира — 2026 сборные отобрались без малейших проблем. Англичане по старой традиции прошлись по соперникам катком. Восемь побед из восьми возможных, 22 забитых мяча. Но главное — ни одного пропущенного. Рекорд! Справедливости ради, играли с Албанией, Латвией, Сербией и Андоррой. Где-то их критиковали за зрелищность, однако результат на табло.

Уругвайцы набрали 28 очков в 18 матчах, придя к финишу в плотной группе. Аргентина оторвалась, ещё пять сборных с 28-29 очками попали на ЧМ напрямую. Остальные заметно отстали. Забивали немного (22 мяча, то есть 1,2 в среднем), зато оборона выделялась. 12 мячей в 18 играх — это не шутки.

Томас Тухель ожидаемо пустился в эксперименты: в числе вызванных сразу несколько футболистов второго-третьего плана, которые получают шанс показать себя и побороться за путёвку на чемпионат мира. Логика понятна: вторая половина сезона, перегружать лидеров опасно, все устали. При этом предстоит провести два матча с крепкими оппонентами (Уругвай и Япония) за 3,5 дня. Естественно, гонять одних и тех же нет смысла.

Так что в этой игре возможны сюрпризы. Мотивация — вещь хорошая и важная, однако сыгранность влияет на меньше. Особенно когда напротив сборная Уругвая, умеющая и любящая закрываться. Есть подозрение, что встреча получится малособытийной. Один-два гола мы наверняка увидим, вряд ли больше. Надёжность сзади — основная черта обеих команд. Берём тотал меньше 2.5 гола за 2.05.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.05.