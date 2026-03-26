Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Швейцария — Германия: прогноз и трансляция матча 27 марта 2026 года

Швейцария — Германия. Бывший тренер «Спартака» держит удар
Алексей Серяков
Швейцария — Германия: прогноз на матч
Мурат Якин найдёт управу на немцев.

27 марта состоится товарищеский матч Швейцария — Германия. Игра пройдёт стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Швейцария — Германия 27 марта 2026 года

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 2.12. Победа Швейцарии оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход можно найти в линии за 4.53.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.

Прогноз на товарищеский матч Швейцария — Германия

В последние годы соперники повадились чаще встречаться. Оно и понятно: сборная Швейцарии потихоньку добавляет. С 2020 года набежало три матча. Два состоялись в 2020 году в рамках Лиги наций. Турнир, конечно, полутоварищеский, однако всяко интереснее обычных игр. Да и сборная Швеции, например, может многое рассказать о значимости Лиги наций. Без неё скандинавы сейчас бы куковали дома, а не сражались в стыках за путёвку на ЧМ-2026.

Так вот. Дело было в Лиге А, немцы традиционно проводили эксперименты и из штанов не выпрыгивали. Спустя четыре года команды сошлись на Евро-2024. Групповой раунд, 3-й тур, тут уж никаких ссылок на сомнительную значимость не оставалось. Что самое любопытное, во всех трёх случаях победитель выявлен не был, хотя без голов зрители не оставались.

В Лиге наций были 1:1 и 3:3, на чемпионате Европы тоже сыграли 1:1. Бундестим ещё и едва ушла от поражения: спасибо старательному Никласу Фюллькругу, который на 90+2-й минуте с линии вратарской замкнул навес. Тут надо бы добавить, что дело происходило во Франкфурте. Так что немцы дурака не валяли и делали всё возможное даже после двух побед в предыдущих турах группового этапа.

Словом, сборная Швейцарии для них — крепкий орешек. Рулит командой наш старый знакомый Мурат Якин, бывший главный тренер «Спартака». На ЧМ-2026 швейцарцы попали на удивление спокойно, хотя тут нужно благодарить жеребьёвку: шведы развалились, а Словения и Косово всё же уступают в классе. Четыре победы и две ничьих в шести матчах закрыли вопрос.

Сборная Германии начала с удивительного поражения в матче со Словакией (0:2), однако сенсации не произошло: пять побед из пяти возможных до конца отборочного цикла, один пропущенный мяч и первое место. Юлиан Нагельсман своё дело знает, хотя слухи о возможном назначении Юргена Клоппа уже появляются.

Расклад понятный: немцы, конечно, сильнее, но состав точно не будет оптимальным. Лидеров на фоне интенсивного сезона нужно беречь, особенно на чужом поле. Швейцария, напротив, постарается порадовать родных болельщиков. Пожалуй, на таком фоне можно не мудрить и проверить лобовую ничью за 4.53. Раз уж команды так любят расходиться миром, сделать то же самое в товарняке — рабочая схема.

Ставка: ничья за 4.53.

