Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Сборная России по футболу, матчи с Никарагуа и Мали, даты и города, кто фаворит, прогнозы

Никарагуа, Мали, ну и? Чего ждать от матчей сборной России
Пётр Кондаков
Комментарии
После ноябрьских неудач будут две победы?

Первая международная пауза в календаре футбольного 2026 года вступает в свои права. Сборная России в это окно сыграет два товарищеских матча. Сначала команда Валерия Карпина в Краснодаре примет Никарагуа, а затем в Санкт-Петербурге сразится со сборной Мали.

Ноябрьское окно для нашей команды получилось откровенно неудачным — ничья с Перу и поражение от Чили, причём эти команды играли не в оптимальных своих составах. Что ж, время реабилитироваться! Разбираем шансы россиян в первых матчах 2026 года.

Никарагуа — второй Бруней?

27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Никарагуа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче с Никарагуа, который пройдёт 27 марта в Краснодаре, сборная России — явный фаворит. На победу нашей команды дают мизерный коэффициент 1.05, в то время как на Никарагуа — 32.00. Даже ничья котируется за 15.50.

Оно и понятно, сборная из Центральной Америки занимает 131-е место в рейтинге ФИФА, а её костяк выступает в местном чемпионате. Прямо скажем, не самом статусном.

Разумеется, не будет Никарагуа и на предстоящем ЧМ-2026. Хотя в отборочном турнире локальные сенсации эта команда совершала. Например, сыграла вничью с крепкой Коста-Рикой, которую мы привыкли видеть на чемпионатах мира (но не в этот раз). Была и победа над Гондурасом, который относится к сильным сборным в этом регионе. То есть если измерить силу Никарагуа в «брунеях» — всё-таки пока это был самый слабый соперник у нашей сборной в последние годы — то здесь сравнение в пользу государства из Центральной Америки. Кстати, букмекеры ставят основную фору всего в три гола. Не так и много.

С Мали будет интересно

30 марта 2026, понедельник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Мали
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Мали, конечно, не чета Никарагуа. Силу этой команды мы совсем недавно могли наблюдать на Кубке Африки. Там малийцы вышли из группы с Замбией, Марокко и Коморскими островами, в 1/8 финала прошли Тунис, а в четвертьфинале с минимальным счётом уступили будущему триумфатору — Сенегалу. Точнее, уже не чемпиону Африки, но это к делу не относится. При этом команда не выиграла ни разу, все три встречи на групповом этапе завершились вничью, а Тунис в плей-офф прошли по пенальти.

Мали — крепкая и неуступчивая команда с хорошей обороной. Есть в ней и представитель РПЛ, защитник «Балтики» Натан Гассама. Правда, есть информация, что на матч с нашей сборной не приедет ряд основных футболистов. Но на стиле африканской команды это никак не скажется. Это будет непросто. И должно быть интереснее, чем в первой встрече. На победу России букмекеры предлагают коэффициент 1.70, а на малийцев — 5.40. Ничья идёт за 3.60. Конечно, класс игроков у Валерия Карпина выше, но справится ли он — посмотрим. Игра пройдёт 30 марта в Санкт-Петербурге.

Кто сыграет за сборную России?

В итоговую заявку вошёл 31 футболист, однако уже известно, что выпали из обоймы Игорь Дивеев и Алексей Батраков — у них проблемы со здоровьем. Полностью состав выглядит следующим образом.

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург), Антон Митрюшкин («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика», Калининград).

Защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Валентин Пальцев («Краснодар»), Данил Круговой (ЦСКА, Москва), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград).

Полузащитники: Данил Пруцев («Локомотив», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все — ЦСКА, Москва), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба — «Динамо», Москва), Максим Глушенков («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Петров («Балтика», Калининград), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьёв, Николай Комличенко (оба — «Локомотив», Москва), Георгий Мелкадзе («Ахмат», Грозный).

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android