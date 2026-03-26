Нидерланды — Норвегия. От товарищеского здесь мало

У этой вывески слишком много качества, чтобы ждать пресный футбол.

27 марта в товарищеском матче встретятся сборные Нидерландов и Норвегии. Игра пройдёт на «Йохан Круифф Арене» в Амстердаме. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Нидерланды — Норвегия 27 марта 2026 года

Букмекеры считают фаворитом сборную Нидерландов. Сделать ставку на победу хозяев предлагается с коэффициентом 1.72, в то время как ничейный исход можно найти в линии за 4.00, а победа Норвегии оценивается коэффициентом 4.50.

При этом аналитики ждут достаточно результативный матч. Тотал больше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67.

Прогноз на товарищеский матч Нидерланды — Норвегия

Статус товарищеской встречи не должен нас обманывать. Обе сборные уже смотрят в сторону чемпионата мира, и для них это не просто чек формы, а матч высокого уровня, где можно оценить себя на фоне топ-соперника. Для Нидерландов это ещё и домашняя афиша, а такие матчи команда Кумана обычно не превращает в эксперимент ради эксперимента.

У хозяев, правда, хватает кадровых проблем. Мемфис Депай, скорее всего, пропустит мартовские товарищеские матчи, также стало известно и о потере Ноа Ланга после операции на руке. Плюс ранее из обоймы выпали Френки де Йонг, Маттейс де Лигт, Джастин Клюйверт и ещё несколько игроков. Так что нидерландцы подходят к сбору не в полном составе.

Но и здесь есть любопытный сюжет. Куман отдельно жаловался, что Норвегия решила поберечь Эрлинга Холанда на этот матч, прямо называя его лучшим нападающим Европы и признавая, что против него обороне Нидерландов было бы сложнее. В таком комментарии чувствуется градус. То есть это вроде бы спарринг, однако тренер хозяев явно воспринимает соперника максимально серьёзно.

Вообще, не зря. Норвегия подходит к игре в очень хорошем состоянии. В последние месяцы команда шла на впечатляющей серии и наконец-то довела квалификацию до выхода на чемпионат мира – впервые с 1998 года. Такой эмоциональный фон важен. Это уже не просто команда Холанда и Эдегора, а сборная, которая почувствовала приближение большого турнира и теперь хочет проверить себя на элитном сопернике.

При этом сама структура матча подталкивает к голам. У Нидерландов дома обычно высокий темп и большое количество созданных моментов, а у Норвегии очень мощный атакующий ресурс даже с учётом ротации. Плюс это всё-таки мартовская контрольная игра перед ЧМ, команды чаще соглашаются на более открытый футбол, чем в официальной встрече с турнирной ценой. Берём ОЗ через тотал больше 2.5 мяча.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют в матче Нидерланды — Норвегия за 2.00.