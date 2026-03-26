Нидерланды — Норвегия: прогноз и трансляция матча 27 марта 2026 года

Нидерланды — Норвегия. От товарищеского здесь мало
Алексей Анисимов
Нидерланды — Норвегия: прогноз на матч
У этой вывески слишком много качества, чтобы ждать пресный футбол.

27 марта в товарищеском матче встретятся сборные Нидерландов и Норвегии. Игра пройдёт на «Йохан Круифф Арене» в Амстердаме. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Нидерланды — Норвегия 27 марта 2026 года

Букмекеры считают фаворитом сборную Нидерландов. Сделать ставку на победу хозяев предлагается с коэффициентом 1.72, в то время как ничейный исход можно найти в линии за 4.00, а победа Норвегии оценивается коэффициентом 4.50.

При этом аналитики ждут достаточно результативный матч. Тотал больше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67.

Прогноз на товарищеский матч Нидерланды — Норвегия

Статус товарищеской встречи не должен нас обманывать. Обе сборные уже смотрят в сторону чемпионата мира, и для них это не просто чек формы, а матч высокого уровня, где можно оценить себя на фоне топ-соперника. Для Нидерландов это ещё и домашняя афиша, а такие матчи команда Кумана обычно не превращает в эксперимент ради эксперимента.

У хозяев, правда, хватает кадровых проблем. Мемфис Депай, скорее всего, пропустит мартовские товарищеские матчи, также стало известно и о потере Ноа Ланга после операции на руке. Плюс ранее из обоймы выпали Френки де Йонг, Маттейс де Лигт, Джастин Клюйверт и ещё несколько игроков. Так что нидерландцы подходят к сбору не в полном составе.

Материалы по теме
Что принесёт легализация онлайн-казино в России? Большие деньги, но и риски
Что принесёт легализация онлайн-казино в России? Большие деньги, но и риски

Но и здесь есть любопытный сюжет. Куман отдельно жаловался, что Норвегия решила поберечь Эрлинга Холанда на этот матч, прямо называя его лучшим нападающим Европы и признавая, что против него обороне Нидерландов было бы сложнее. В таком комментарии чувствуется градус. То есть это вроде бы спарринг, однако тренер хозяев явно воспринимает соперника максимально серьёзно.

Вообще, не зря. Норвегия подходит к игре в очень хорошем состоянии. В последние месяцы команда шла на впечатляющей серии и наконец-то довела квалификацию до выхода на чемпионат мира – впервые с 1998 года. Такой эмоциональный фон важен. Это уже не просто команда Холанда и Эдегора, а сборная, которая почувствовала приближение большого турнира и теперь хочет проверить себя на элитном сопернике.

Материалы по теме
Никарагуа, Мали, ну и? Чего ждать от матчей сборной России
Никарагуа, Мали, ну и? Чего ждать от матчей сборной России

При этом сама структура матча подталкивает к голам. У Нидерландов дома обычно высокий темп и большое количество созданных моментов, а у Норвегии очень мощный атакующий ресурс даже с учётом ротации. Плюс это всё-таки мартовская контрольная игра перед ЧМ, команды чаще соглашаются на более открытый футбол, чем в официальной встрече с турнирной ценой. Берём ОЗ через тотал больше 2.5 мяча.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют в матче Нидерланды — Норвегия за 2.00.

