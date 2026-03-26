Испания — Сербия. Подготовка к ЧМ-2026 началась!

27 марта в товарищеском матче встретятся сборные Испании и Сербии. Игра пройдёт на стадионе «Ла Керамика» в Вильярреале. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Испания — Сербия 27 марта 2026 года

Букмекеры считают фаворитом сборную Испании. Сделать ставку на победу хозяев предлагается с коэффициентом 1.29, в то время как ничейный исход можно найти в линии за 5.50, а победа Сербии оценивается коэффициентом 10.00.

При этом аналитики ждут результативный матч. Тотал больше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94.

Прогноз на товарищеский матч Испания — Сербия

Вывеска товарищеская, а содержание обещает быть вполне серьёзным. Испания использует мартовские матчи как подготовку к чемпионату мира 2026 года, после Сербии она сыграет ещё и с Египтом. Для команды де ла Фуэнте это уже не просто просмотр новых лиц, а настройка рабочих сочетаний под грандиозное турнирное лето. После триумфа на чемпионате Европы от штаба будут ждать новых чудес.

У хозяев, конечно, хватает интересных кадровых сюжетов. В заявку впервые попал вратарь Жоан Гарсия, вернулся Родри, а среди отсутствующих выделяется Фабиан Руис, который не вызван из-за травмы. Это важная деталь: Испания остаётся глубокой по составу, но сбор в марте всё равно частично экспериментальный по персоналиям.

У Сербии – свой рабочий контекст. Команда уже начала мартовский сбор и после игры с Испанией проведёт ещё один контрольный матч с Саудовской Аравией 31 марта в Бачка-Тополе. То есть для сербов это тоже полноценный этап подготовки, а не разовые гастроли. И всё же сербам остаётся готовиться лишь к Лиге наций осенью, ведь на ЧМ они не поедут.

Стоит выделить тон тренера сборной Испании. После объявления состава Луис де ла Фуэнте прямо говорил, что команда уже думает о чемпионате мира. А когда тренер рассуждает о товарищеских встречах именно в таком контексте, это обычно означает более дисциплинированный и структурный матч, нежели бывает в случайных спаррингах сборных.

Так что Испания дома почти наверняка заберёт мяч и будет долго вскрывать организованный блок соперника. Сербия в ответ постарается не размениваться. На таком фоне линия на «низ» не выглядит натянутой. Даже при преимуществе хозяев счёт 1:0, 2:0 или 2:1 выглядит куда логичнее, чем совсем безудержный «верх».

Ставка: тотал меньше 3 мячей в матче Испания — Сербия за 1.96.