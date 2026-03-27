Россия — Никарагуа и другие товарищеские матчи дня

Пока клубы зализывают раны и готовятся к эмоциональной концовке сезона, некоторые национальные команды воспользуются мартовской международной паузой для подготовки к ЧМ-2026. А для тех, кто не участвует по той или иной причине, как сборная России, тоже найдётся свой спарринг-партнёр.

Прогноз на матч Россия — Никарагуа

В составе сборной Никарагуа можно найти, например, нападающего из чемпионата Казахстана с опытом игры за московский «Велес». Есть представители чемпионатов из Южной Америки, хотя большинство, разумеется, выступает дома. 131-е место в рейтинге ФИФА, на чемпионаты мира никарагуанцы прежде не отбирались, сейчас фактически остались без тренера, в отборе на ЧМ-2026 дошли до второго раунда, где зацепили ничейку с Коста-Рикой и разок обыграли Гондурас. От последнего места в группе не убереглись, но хотя бы будет что вспомнить.

В общем, модельные характеристики убеждают: разница в классе очевидна и сомнений не вызывает. Это не сборные Чили и Боливии. Так что основной вопрос звучит примерно так: сколько голов разницы? Вообще, у Никарагуа хватает шустрых и атлетичных футболистов. Так что потребуется какое-то время, чтобы адаптироваться и понять что к чему. Да и просто сыграться в боевых условиях, ведь сборная не собиралась почти полгода. Ближе к перерыву пойдёт веселее. Нам нравится вариант с ничьей после 30 минут.

Прогноз на матч Швейцария — Германия

В последние годы соперники повадились чаще встречаться. Оно и понятно: сборная Швейцарии потихоньку добавляет. С 2020-го набежало три матча. Два состоялось в 2020 году в рамках Лиги наций. Турнир, конечно, полутоварищеский, но всяко интереснее обычных игр. Что самое любопытное, во всех трёх встречах победитель не был выявлен, хотя без голов зрители не оставались.

Словом, сборная Швейцарии для Германии — крепкий орешек. Рулит командой наш старый знакомый Мурат Якин, бывший главный тренер «Спартака». На ЧМ-2026 швейцарцы попали на удивление спокойно. Понятно, что сборная Германии сильнее, однако состав точно не будет оптимальным. Лидеров нужно беречь, особенно на чужом поле. Швейцария, напротив, постарается порадовать родных болельщиков. Пожалуй, на таком фоне можно не мудрить и проверить лобовую ничью.

Прогноз на матч Англия — Уругвай

Соперники не пересекались очень давно. Впрочем, предыдущее свидание ещё не выветрилось из памяти. 2014 год, Бразилия, чемпионат мира, групповой этап. Обе команды начали турнир с поражений, права на ошибку не было. 2:1 в пользу Уругвая, и команда Роя Ходжсона затем скатает унылые нули с Коста-Рикой и отправится домой под массовое улюлюканье.

С тех пор много воды утекло. На чемпионат мира — 2026 сборные отобрались без малейших проблем. Англичане по старой традиции прошлись по отборочному циклу катком. Восемь побед из восьми возможных, 22 забитых мяча. Но главное — ни одного пропущенного. Рекорд! Уругвайцы набрали 28 очков в 18 матчах, придя к финишу в плотной группе. Важнее — оборона. 12 мячей в 18 играх — это не шутки.

Есть подозрения, что встреча получится малособытийной. Один-два гола мы наверняка увидим, вряд ли больше. Надёжность сзади — основная черта обеих команд.

Экспресс на товарищеские матчи 27 марта 2026 года

Ставка 1: ничья после 30 минут в матче Россия — Никарагуа за 2.40.

ничья после 30 минут в матче Россия — Никарагуа за 2.40. Ставка 2: ничья в матче Швейцария — Германия за 4.53.

ничья в матче Швейцария — Германия за 4.53. Ставка 3: тотал меньше 2.5 гола в матче Англия — Уругвай за 2.05.

Общий коэффициент: 2.40 х 4.53 х 2.05 = 22.2.