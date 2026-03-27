«Спартак» — «Локомотив», третий матч. Куда веселее, чем ожидалось

28 марта в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина встретятся «Спартак» и «Локомотив». Игра пройдёт на арене «Мегаспорт» в Москве. Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Коэффициенты на третий матч «Спартак» — «Локомотив» 28 марта 2026 года

Букмекеры оставляют фаворитом «Локомотив». Сделать ставку на победу «Спартака» в третьей встрече можно примерно с коэффициентом 4.10, в то время как победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 1.76. Ничейный исход по итогам основного времени идёт за 4.60.

При этом аналитики не ждут сверхрезультативного хоккея в третьем матче. Тотал больше 5.5 шайбы оценивается примерно в 2.50, а тотал меньше 5.5 шайбы — в районе 1.50. Гол на первой минуте идёт за 11.0.

Прогноз на третий матч «Спартак» — «Локомотив» в плей-офф КХЛ

Это серия, в которой первый же матч моментально поднял градус противостояния. «Спартак» в Ярославле повёл 2:0 уже в первом периоде, однако в итоге проиграл 3:5. Для команды Алексея Жамнова это одновременно и болезненный удар, и источник уверенности. С одной стороны, такой матч тяжело отпускать, с другой — красно-белые увидели, что даже против лучшей команды конференции они могут играть.

Впрочем, для «Локомотива» это привычный плей-оффный рисунок. Команда Боба Хартли пережила неудачное начало, не развалилась эмоционально и дальше просто продавила соперника своей структурой. Всё же преимущество ярославцев перед «Спартаком» слишком велико почти по всем компонентам, и первый матч только подтвердил эту логику. Дальше — интереснее. Даже если игра раскрывается, железнодорожники всё равно остаются фаворитами.

Однако про первую игру, равно как и про вторую, можно забыть. Любопытно, что это первое противостояние команд в плей-офф за 16 лет. Такие пары очень быстро обрастают нервом, а тут — переезд серии в Москву. Это наверняка добавит ещё больше эмоций команде Алексея Жамнова. Следовательно, стыков и удалений станет больше. Для «Спартака» домашний матч не просто очередная игра, а проверка. Способны ли красно-белые действительно затянуть фаворита в длинную серию?

Первая игра показала, что не стоит автоматически уходить в «низ» только потому, что это плей-офф. У «Локомотива» была крайне надёжная оборона, но пока получается весьма зрелищный хоккей. Да и вспомните очные матчи в регулярном сезоне. Там команды нередко пробивали «верх» по тоталу.

Поэтому здесь напрашивается ставка не на исход, а на результативность. Домашний лёд должен подтолкнуть «Спартак» сыграть смелее, а «Локомотив» слишком хорош в переходах и вторых отрезках, чтобы за такой хоккей не наказать. В третьем матче серии, на наш взгляд, будет логично увидеть что-то вроде 3:2, 4:2 или 3:3 по итогам 60 минут. Будет веселее, чем ожидалось.

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы в матче «Спартак» — «Локомотив» за 1.80.