«Нефтехимик» — «Авангард», третий матч. Нижнекамск ждал этого два года

Третий матч серии стартового раунда Кубка Гагарина «Нефтехимик» — «Авангард» пройдёт 28 марта в Нижнекамске. Первое вбрасывание запланировано на 14:30 мск.

Коэффициенты на третий матч «Нефтехимик» — «Авангард» 28 марта 2026 года

Букмекеры отдают своё предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Авангарда» предлагается с коэффициентом примерно 1.60, в то время как победа победа «Нефтехимика» оценивается коэффициентом 5.50. Ничья и овертайм идут за 4.70.

При этом аналитики не ждут слишком результативного хоккея. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.10.

Прогноз на третий матч «Нефтехимик» — «Авангард» в первом раунде плей-офф КХЛ

Переезд серии в Нижнекамск очень важен. В первом матче «Авангард» выиграл 4:2 и повёл 1-0, но сама игра не выглядела такой односторонней, как это могло показаться. Статус фаворита, конечно, играет роль, однако не такую значимую. «Нефтехимик» тогда дважды забил, держался в матче до самой концовки. Решающий перевес омичи оформили только в последние пять минут.

Для андердога такой сценарий — сигнал. Дома обязательно нужно пробовать зацепить хотя бы одну победу. Тем более после сенсационной победы в Омске. Судя по всему, здесь хоккей станет более вязким. В том числе и поэтому результат второй встречи не имеет такого серьёзного значения. Разумеется, «Авангард» всё равно сохраняет за собой перевес в классе и глубине. Ещё до старта серии подчёркивался статус омичей. И именно первый матч его подтвердил.

Однако для третьей игры куда важнее другое. «Нефтехимику» нельзя оставаться просто симпатичным при сопротивлении. Дома команда должна добавить в жёсткости, сменах под лидеров соперника и вратарском влиянии. Плюс сам факт возвращения клуба в плей-офф после двухлетней паузы делает первый домашний матч серии отдельным событием. Поддержка будет обеспечена.

Интересный сюжет вокруг пары — контраст восприятия первого матча. В федеральной ленте акцент был на спокойной победе фаворита, но региональная реакция в Татарстане была другой: мол, «Нефтехимик» проиграл, однако оставил очень хорошее впечатление по содержанию. Такие расхождения обычно хорошо описывают будущий тренд. Сдаваться в Нижнекамске не планируют. Тем более после второго матча.

Базовая ставка здесь будет не на исход, а на более осторожный тотал шайб. На старте серии рынок и так ждал «низовой» хоккей, после переезда в Татарстан принципиально что-то вряд ли изменится. Мы бы ждали более плотного хоккея от хозяев и общий тотал меньше 5.5 шайбы.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы в матче «Нефтехимик» — «Авангард» за 1.75.