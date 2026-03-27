Мексика — Португалия. Вспоминая Казань и Москву

29 марта состоится товарищеский матч Мексика — Португалия. Игра пройдёт в Мехико. Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

Коэффициенты на матч Мексика — Португалия 29 марта 2026 года

Букмекеры считают фаворитами португальцев. Сделать ставку на победу сборной Португалии предлагается с коэффициентом 2.27. Победа Мексики оценивается коэффициентом 3.05. Ничейный исход можно найти в линии за 3.72.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.34, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

Прогноз на товарищеский матч Мексика — Португалия

До ЧМ-2026 ещё несколько месяцев, а суеты и хаоса хватит на несколько турниров вперёд. Про сборную Ирана говорят давно, но ведь и в Мексике достаточно трудностей. Вплоть до того, что ещё месяц назад товарищескую игру с Португалией всерьёз думали переносить из Мехико в связи с беспорядками в стране. Рассматривались города США с внушительными мексиканскими общинами.

Так что немного понервничать пришлось, что не отменяет грамотного подхода сборной Португалии к первому международному окну 2026 года. Как известно, в нём есть возможность провести два матча. Ну, португальцы не стали размениваться по пустякам: сыграют с Мексикой и США, двумя странами-хозяйками ЧМ. На их территории, естественно.

Освоить стадионы, климат и часовые пояса — дело полезное. Посмотреть, как отреагирует организм футболистов, сделать выводы. Всяко полезнее, чем отгружать дежурные три мяча какому-нибудь проходному сопернику. Вопросов по составу у Португалии немного, всё же обойма не столь велика. Целый ряд футболистов чувствует себя уверенно, хотя пару новых тренерский штаб пригласил.

Сборная Мексики времени даром не теряла. В 2026 году успела провести три товарищеских матча. Конечно, соперники оказались далеко не самыми мощными. Панама и Боливия – в январе, Исландия — на исходе зимы. Зато результаты в полнейшем порядке. Три победы из трёх возможных с общим счётом 5:0. Исландцам забили три, остальным хватило одного гола.

Составы были экспериментальными, ведь представителей европейских чемпионатов в разгар сезона никто ради товарняка отдавать не собирался. Мало им Кубка африканских наций! Так ведь совсем без футболистов остаться можно. Теперь уровень сопротивления резко повышается. Между прочим, соперники за последние 10 лет встречались дважды. Оба раза — в России.

Честное слово! Помните, был такой Кубок конфедераций? В 2017 году на групповом этапе в Казани разошлись миром (2:2), а в битве за третье место в Москве португальцы взяли верх в дополнительное время (2:1). Сейчас предпочтём поставить на мексиканцев: часовые пояса и климат — важные факторы, особенно в разгар клубного сезона.

Европейская сборная рискует банально потратить часть игры на понимание того, где она находится и что тут вообще происходит. Победа аутсайдера с нулевой форой за 2.25 нас устроит. В случае ничьей произойдёт возврат.

Ставка: Мексика победит с форой (0) за 2.25.