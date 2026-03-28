Плей-офф КХЛ: сюрпризы для фаворитов от «Спартака» и «Нефтехимика»

Стартовый раунд Кубка Гагарина набрал обороты, уже случились первые сенсации. То ли ещё будет! Сегодня, 28 марта, следим за третьими матчами в парах «Нефтехимик» — «Авангард» и «Спартак» — «Локомотив». Серия в каждом случае сменила площадку.

Прогноз на третий матч «Нефтехимик» — «Авангард»

Переезд серии в Нижнекамск очень важен. В первом матче «Авангард» выиграл 4:2 и повёл 1-0, но сама игра не выглядела такой односторонней, как это могло показаться. Во второй игре это только подтвердилось — нижнекамцы выиграли со счётом 4:3, и домой вернутся при равном счёте в серии и с отличным настроением. Для андердога такой сценарий — сигнал. Дома обязательно нужно пробовать зацепить хотя бы одну победу.

«Нефтехимику» нельзя оставаться просто симпатичным при сопротивлении. Дома команда должна добавить в жёсткости, сменах под лидеров соперника и вратарском влиянии. Плюс сам факт возвращения клуба в плей-офф после двухлетней паузы делает первый домашний матч серии отдельным событием. Поддержка будет обеспечена.

Сдаваться в Нижнекамске не планируют. Тем более после второго матча. Так что базовая ставка здесь будет не на исход, а на более осторожный тотал шайб. На старте серии рынок и так ждал «низовой» хоккей, после переезда в Татарстан принципиально что-то вряд ли изменится. Мы бы ждали более плотного хоккея от хозяев и общий тотал меньше 5.5 шайбы.

Прогноз на третий матч «Спартак» — «Локомотив»

Это серия, в которой первый же матч моментально поднял градус противостояния. «Спартак» в Ярославле повёл 2:0 уже в первом периоде, однако в итоге проиграл 3:5. Для команды Алексея Жамнова это одновременно и болезненный удар, и источник уверенности. Уверенность потребовалась во второй игре — красно-белые выиграли 2:1 и сравняли счёт в серии.

Однако про первую игру, равно как и про вторую, можно забыть. Любопытно, что это первое противостояние команд в плей-офф за 16 лет. Такие пары очень быстро обрастают нервом, а тут — переезд серии в Москву. Это наверняка добавит ещё больше эмоций команде Алексея Жамнова. Следовательно, стыков и удалений станет больше. Для «Спартака» домашний матч не просто очередная игра, а проверка. Способны ли красно-белые действительно затянуть фаворита в длинную серию?

Первая игра показала, что не стоит автоматически уходить в «низ» только потому, что это плей-офф. У «Локомотива» была крайне надёжная оборона, но пока получается весьма зрелищный хоккей. Да и вспомните очные матчи в регулярном сезоне. Там команды нередко пробивали «верх» по тоталу. Домашний лёд должен подтолкнуть «Спартак» сыграть смелее, а «Локомотив» слишком хорош в переходах и вторых отрезках, чтобы за такой хоккей не наказать. Должно быть интереснее, чем ожидается.

Экспресс на матчи плей-офф КХЛ 28 марта 2026 года

тотал меньше 5.5 шайбы в матче «Нефтехимик» — «Авангард» за 1.75. Ставка 2: тотал больше 4.5 шайбы в матче «Спартак» — «Локомотив» за 1.80.

Общий коэффициент: 1.75 х 1.80 = 3.15.