Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Нефтехимик — Авангард: прогноз и ставка на 3-й матч 28 марта 2026 года, смотреть бесплатно, какой канал, счёт, голы, прямой эфир

Плей-офф КХЛ: сюрпризы для фаворитов от «Спартака» и «Нефтехимика»
Алексей Анисимов
Экспресс на матчи плей-офф КХЛ 28 марта 2026 года
Комментарии
Экспресс на матчи 28 марта 2026 года.

Стартовый раунд Кубка Гагарина набрал обороты, уже случились первые сенсации. То ли ещё будет! Сегодня, 28 марта, следим за третьими матчами в парах «Нефтехимик» — «Авангард» и «Спартак» — «Локомотив». Серия в каждом случае сменила площадку.

Прогноз на третий матч «Нефтехимик» — «Авангард»

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2026, суббота. 14:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Переезд серии в Нижнекамск очень важен. В первом матче «Авангард» выиграл 4:2 и повёл 1-0, но сама игра не выглядела такой односторонней, как это могло показаться. Во второй игре это только подтвердилось — нижнекамцы выиграли со счётом 4:3, и домой вернутся при равном счёте в серии и с отличным настроением. Для андердога такой сценарий — сигнал. Дома обязательно нужно пробовать зацепить хотя бы одну победу.

«Нефтехимику» нельзя оставаться просто симпатичным при сопротивлении. Дома команда должна добавить в жёсткости, сменах под лидеров соперника и вратарском влиянии. Плюс сам факт возвращения клуба в плей-офф после двухлетней паузы делает первый домашний матч серии отдельным событием. Поддержка будет обеспечена.

Сдаваться в Нижнекамске не планируют. Тем более после второго матча. Так что базовая ставка здесь будет не на исход, а на более осторожный тотал шайб. На старте серии рынок и так ждал «низовой» хоккей, после переезда в Татарстан принципиально что-то вряд ли изменится. Мы бы ждали более плотного хоккея от хозяев и общий тотал меньше 5.5 шайбы.

Прогноз на третий матч «Спартак» — «Локомотив»

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это серия, в которой первый же матч моментально поднял градус противостояния. «Спартак» в Ярославле повёл 2:0 уже в первом периоде, однако в итоге проиграл 3:5. Для команды Алексея Жамнова это одновременно и болезненный удар, и источник уверенности. Уверенность потребовалась во второй игре — красно-белые выиграли 2:1 и сравняли счёт в серии.

Однако про первую игру, равно как и про вторую, можно забыть. Любопытно, что это первое противостояние команд в плей-офф за 16 лет. Такие пары очень быстро обрастают нервом, а тут — переезд серии в Москву. Это наверняка добавит ещё больше эмоций команде Алексея Жамнова. Следовательно, стыков и удалений станет больше. Для «Спартака» домашний матч не просто очередная игра, а проверка. Способны ли красно-белые действительно затянуть фаворита в длинную серию?

Первая игра показала, что не стоит автоматически уходить в «низ» только потому, что это плей-офф. У «Локомотива» была крайне надёжная оборона, но пока получается весьма зрелищный хоккей. Да и вспомните очные матчи в регулярном сезоне. Там команды нередко пробивали «верх» по тоталу. Домашний лёд должен подтолкнуть «Спартак» сыграть смелее, а «Локомотив» слишком хорош в переходах и вторых отрезках, чтобы за такой хоккей не наказать. Должно быть интереснее, чем ожидается.

Экспресс на матчи плей-офф КХЛ 28 марта 2026 года

  • Ставка 1: тотал меньше 5.5 шайбы в матче «Нефтехимик» — «Авангард» за 1.75.
  • Ставка 2: тотал больше 4.5 шайбы в матче «Спартак» — «Локомотив» за 1.80.

Общий коэффициент: 1.75 х 1.80 = 3.15.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android