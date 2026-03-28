Мексика — Португалия: прогноз и ставка на матч 29 марта 2026 года, смотреть бесплатно, счёт, голы, трансляция, составы, статистика

Португалия без Роналду, Бельгия на поле Миранчука и другие
Алексей Серяков
Экспресс на товарищеские матчи 28 марта 2026 года
Экспресс на товарищеские матчи сборных 28 марта 2026 года.

Международная пауза в самом разгаре, а потому сборные продолжают проводить товарищеские матчи. Причём не только в европейской части света, но и на других континентах. Поэтому одним из препятствий являются часовые пояса. Делаем прогнозы не некоторые встречи, которые пройдут 28 марта и ночью 29 марта.

Прогноз на матч Мексика — Португалия

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 марта 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Португальцы не стали размениваться по пустякам: сыграют с Мексикой и США, двумя странами-хозяйками ЧМ. На их территории, естественно. Освоить стадионы, климат и часовые пояса — дело полезное. Посмотреть, как отреагирует организм футболистов, сделать выводы. Вопросов по составу у Португалии немного, всё же обойма не столь велика. Да и лидер Роналду не поедет на сборы.

Сборная Мексики времени даром не теряла. В 2026 году успела провести три товарищеских матча. Конечно, соперники оказались далеко не самыми мощными. Зато результаты в полнейшем порядке. Три победы из трёх возможных с общим счётом 5:0. Так что сейчас предпочтём поставить на мексиканцев: часовые пояса и климат — важные факторы, особенно в разгар клубного сезона.

Прогноз на матч США — Бельгия

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 марта 2026, суббота. 22:30 МСК
Американцы, как и подавляющее большинство других участников ЧМ-2026, ждали до конца марта. Обе игры в нынешнем окне пройдут в Атланте. Остаётся позавидовать сборным США и Бельгии: они получат шанс прикоснуться к газону, по которому бегает сам Алексей Миранчук! Ладно, шутки в сторону. На самом деле причина во вместимости: арена вмещает аж 75 тысяч зрителей. А на таком уровне мелочей не бывает: надо потихоньку привыкать к условиям и газону.

Ныне бельгийцы хороши, но не более того. Прежде всего — нестабильны. Достаточно вспомнить отборочный цикл, где были три победы с разницей в шесть-семь мячей и три осечки: две с Северной Македонией, одна — с Казахстаном. С Уэльсом вообще выдавали боевики категории «Б» — 4:3 и 4:2. Сенне Ламменс, конечно, молодец, но поддержки ему не хватает. Так что моментов должно быть на всех с лихвой. Предлагаем скромно заиграть голы в обе стороны за 1.69.

Прогноз на матч Венгрия — Словения

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 марта 2026, суббота. 20:00 МСК
Участники грядущего чемпионата мира проводят контрольные матчи и определяют составы, ещё ряд команд сражается за последние путёвки в стыках. Наших героев это не касается. Они дружно завалили отборочный цикл, заняв третьи места в своих квартетах. Для продолжения борьбы требовалось финишировать вторыми. Но не сложилось.

Словенцы верны себе: по стилю это примерно та же команда, что и всегда. Грамотная, обученная, ограниченная в индивидуальном мастерстве. Венгры, конечно, посильнее. Ещё и выступят на своём поле. Потому статус фаворита им к лицу: всё необходимое для победы в наличии. Вопросы может вызывать мотивация, однако в Будапеште знают толк в горячей поддержке. Вырисовывается трудовая победа фаворита.

Экспресс на товарищеские матчи 28 марта 2026 года

  • Ставка 1: Мексика победит Португалию с форой (0) за 2.25.
  • Ставка 2: обе забьют в матче США — Бельгия за 1.69.
  • Ставка 3: Венгрия победит Словению за 1.87.

Общий коэффициент: 2.25 х 1.69 х 1.87 = 7.11.

