«Торпедо» — «Северсталь», четвёртый матч. Скорее бы на новую арену

29 марта в Нижнем Новгороде «Торпедо» примет «Северсталь» в четвёртом матче стартового раунда Кубка Гагарина. Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на четвёртый матч «Торпедо» — «Северсталь» 29 марта 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Торпедо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.18, в то время как победа «Северстали» оценивается в 3.33. Ничья и овертайм идут за 3.82.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.83, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.06. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на 4-й матч серии плей-офф КХЛ «Торпедо» — «Северсталь» (29.03.2026)

Нынешний сезон изначально считали в Нижнем Новгороде переходным. По целому ряду причин. Во-первых, долгожданная арена пока так и не введена в строй, огромное количество времени, ресурсов и нервов уходят на неё. Бюджет не увеличен, возможности остались прежними. КРК «Нагорный», конечно, любимый и родной, но время беспощадно. Новая жизнь начнётся осенью.

Во-вторых, занижать ожидания с учётом всех изменений как минимум мудро. Эра Игоря Ларионова завершилась, на заключительной стадии она местами напоминала фарс. На должность заступил тренер-дебютант, никогда прежде не работавший на уровне КХЛ. Алексею Исакову по умолчанию было сложно, а громогласные заявления и махания кулаками сделали бы лишь хуже.

Рассчитывать на стабильность и большие успехи не приходилось, слабые результаты на предсезонке только подтвердили ожидания видавших виды экспертов. Дальше стартовал сезон — и нижегородцы полетели. Закрепились в топ-4, много побеждали, обильно забивали. В какой-то момент сами задрали планку ожиданий высокими результатами.

Между тем проспавшие первую половину сезона гранды постепенно вошли во вкус, а «Торпедо», напротив, в заключительной стадии сбавило обороты. Достаточно сказать, что с 26 января ни разу не имели более двух побед кряду. Закрыли регулярный чемпионат вовсе тремя поражениями в четырёх встречах. Опустились на шестую строчку.

И что же, всё пропало? А вот и нет. Подбирать соперника по первому раунду на Западе было сложно, слишком уж высокая плотность. Однако в итоге нижегородцы попали на «Северсталь». Будем считать это улыбкой фортуны за честный труд на протяжении года. Череповчане, во-первых, заметно уступают по ресурсам другим представителям топ-4. Кроме того, финиш гладкого первенства также прошли без блеска. Серия первого раунда ожидаемо получается плотной.

Чего ждать в четвёртом матче? «Торпедо» почему-то крайне некомфортно против «Северстали» на своём льду. Выносим за скобки позавчерашнюю встречу, берём только регулярку. Получаем семь поражений подряд! А предыдущая победа в основное время датирована аж февралём 2020 года. С тех пор 11 матчей прошло. Как ни крути, с точки зрения статистики Х2 за 1.75 или даже победа гостей с нулевой форой за 2.57 выглядит здорово.

Ставка: «Северсталь» не проиграет за 1.75.