Армения — Беларусь. Виктор Гончаренко едет в Ереван

29 марта состоится товарищеский матч Армения — Беларусь. Игра пройдёт в Ереване (Армения). Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч Армения — Беларусь 29 марта 2026 года

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу сборной Армении предлагается с коэффициентом 1.94. Победа Беларуси оценивается коэффициентом 4.58. Ничейный исход можно найти в линии за 3.45.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.

Прогноз на товарищеский матч Армения — Беларусь

Две страны с постсоветского пространства закроют мартовское международное окно очной встречей. Это будет четвёртый товарищеский матч соперников за 14 лет. Справедливости ради, с момента последнего из них прошло аж девять лет, так что всерьёз принимать те результаты не стоит. Однако для порядка быстренько вспомним, когда и как это было.

Собственно, по результатам прекрасно видна динамика развития (или упадка) футбола в указанных странах. В 2012 году Беларусь взяла верх в Ереване со счётом 2:1, а ворота армян защищал ещё Роман Березовский. Четыре года спустя разошлись миром — ни голов, не победителя. Ворота армян защищал ещё Роман Березовский.

В 2017 году в Ереване хозяева оформили разгром — 4:1. Ворота армян… а вот и нет! К тому моменту легендарный голкипер окончательно завершил карьеру и перешёл в тренеры, место на последнем рубеже занял Арсен Бегларян. У победителей среди прочих забивали Араз Озбилиз и Генрих Мхитарян.

Армения 26 марта провела гостевой матч со сборной ОАЭ, Беларусь в тот же день гостила на Кипре. Причём удачно — 1:0. Отборочный цикл к чемпионату мира у обеих команд не задался. Бороться с Португалией, Ирландией и Венгрией сложно, но пять поражений в шести матчах — это перебор. Весь кошмар случился в играх против Криштиану Роналду. 0:5 в Ереване, 1:9 в Порту. С Ирландией обменялись победами, Венгрии дважды уступили всухую.

Беларуси с жеребьёвкой повезло куда больше, однако национальная команда продолжила падение. Обошлась без побед, зацепив лишь два очка в шести турах — с Данией и Грецией. Шотландцам проиграли оба раза. После чего главным тренером стал прекрасно знакомый российским любителям футбола Виктор Гончаренко.

Гончаренко известен любовью к прессингу и активному футболу, хорошим первым таймам и проседаниям после перерыва. Состав довольно молодой, вызваны несколько представителей российских клубов: Кирилл Печенин, Глеб Шевченко, Артём Шуманский. Любопытно посмотреть, поможет ли встряска.

Армения явно задолжала болельщикам за отборочный цикл ЧМ-2026, да и Беларусь должна добавить в агрессии. Ждём сравнительно бодрого футбола и голов. Тотал больше 1 мяча в первом тайме за 1.95 — недурной вариант.

Ставка: тотал больше 1 гола в первом тайме за 1.95.