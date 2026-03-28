Колумбия — Франция. Услада для глаз

Колумбийцы много забивают и пропускают, а французы не уходят без двух мячей.

29 марта состоится товарищеский матч Колумбия — Франция. Игра пройдёт на нейтральном поле в США. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Колумбия — Франция 29 марта 2026 года

Букмекеры считают фаворитами номинальных гостей. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 2.23. Победа сборной Колумбии оценивается коэффициентом 3.22. Ничейный исход можно найти в линии за 3.81.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.82. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.

Прогноз на товарищеский матч Колумбия — Франция

Сборная Франции решила провести мартовское международное окно с двойной пользой. Во-первых, уровень соперников солидный, никаких проходных лиц: начали с Бразилии, продолжат Колумбией. Во-вторых, оба матча состоятся в США на стадионах, которые будут принимать матчи чемпионата мира 2026 года. Получается подготовка в самых что ни на есть боевых условиях.

Вопросов по составу у трёхцветных хватает, битва за попадание в заявку на турнир ожидается жаркой. Значит, проблем с мотивацией тоже не возникнет. Дидье Дешам пока остаётся на тренерском мостике. Знакомая прагматичная манера никуда не делась, зато проверить в деле ближайший резерв его два раза просить не нужно. Свой шанс футболисты получат.

На ЧМ-2026 сборная Франции пробилась с улыбкой, не включаясь на полные обороты. Жеребьёвка попалась приятная — Исландия, Украина, Азербайджан. Добыли 16 очков из 18 возможных, единственную осечку допустили в Рейкьявике (2:2). Отдельной строкой заметим, что во всех шести матчах забивали как минимум два мяча. Игра, может, не самая зрелищная, зато продуктивная.

Колумбия на днях встречалась со сборной Хорватии. Две подряд встречи с крепкими европейскими сборными полезны в том числе с учётом состава группы на мундиале: там попалась Португалия. На турнир тоже отобрались без хлопот: первое поражение потерпели аж в девятом туре, в высокогорной Боливии. Пара разочаровывающих результатов случилась, однако итоговое третье место вопросов не вызвало.

Колумбия тоже эффективна у чужих ворот. В 18 матчах квалификации отличилась 28 раз, а это 1,7 мяча в среднем за 90 минут. Второй показатель в Южной Америке после сборной Аргентины. Отдельной строкой — 18 пропущенных. Худшие цифры среди всех шести команд, попавших от Южной Америки на ЧМ-2026 напрямую.

Как вы понимаете, дело идёт к голам. Битва за попадание в финальную заявку продолжается, футболисты мотивированы. В то же время давление минимально: играй в своё удовольствие, радуй нейтральную публику. Голы в обе стороны за 1.77 тут напрашиваются. Франция наверняка выставит экспериментальную линию обороны, так что шансы у Колумбии будут.

Ставка: обе забьют за 1.77.