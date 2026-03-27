Досрочные выплаты — зачем они букмекерам? Ошибки редки, но болезненны

В спорте бывает так, что в долгосрочных событиях победитель может быть известен задолго до окончания турнира. Скажем, в футбольных чемпионатах фаворит частенько уходит в отрыв и спокойно держит соперников на комфортной дистанции, не позволяя усомниться в собственной силе. Яркий пример этого сезона — Бундеслига, где «Бавария» точно станет чемпионом, несмотря на то что играть ещё долго.

Порой букмекеры не выдерживают и рассчитывают заранее ставки на итоги турнира как выигрышные, хотя математически победитель ещё не определён. И этот тренд становится популярным. Зачем они это делают и всегда ли они правы? Давайте разбираться.

Как всё начиналось

Пионер досрочных выплат — Фред Доун, владелец компании Betfred (нелегальна в России). Букмекер рассчитывает ставки заранее уже давно (спойлер — и не всегда прав). Что интересно — изначально он делал это только по пари на чемпионство «Манчестер Юнайтед». Всё объясняется просто — это любимый клуб Фреда. Со временем Betfred стала досрочно выплачивать выигрыши и по ставкам на другие клубы.

Конечно, это хороший маркетинговый ход, узнаваемость своего бренда Доун поднял прилично. Неудивительно, что на вооружение этот ход стали брать и другие компании!

Зачем это букмекерам?

Это привлечение внимания к бренду — по сути, маркетинговый инструмент. Об этом рассказывают в СМИ, игроки обсуждают это в своих чатах, в общем, о тебе начинают говорить. А если вдруг даже компания ошибается и несёт убытки — игроки в плюсе, так что большая вероятность, что они снова придут заключать пари к ней.

В общем-то, сейчас букмекеры используют это как реальный рекламный кейс. Например, скандально известный ирландский букмекер Paddy Power (нелегальный в России) взял этот приём на вооружение и создал с ним небывалые объёмы. Так, например, в августе 2025 года эта компания выплатила выигрыши по ставкам на чемпионство «Селтика» в Шотландии… после двух туров! «Кельты» набрали максимум очков в этих матчах, а их извечный соперник «Рейнджерс» дважды сыграл вничью. Вот только сейчас «Селтик» идёт вторым, уступая три очка «Хартсу». Но даже если это решение и будет ошибкой, убытки Paddy Power не будут огромными — после двух туров-то.

Что интересно, ирландцы очень креативно подходят к своим решениям. Так, выплатив выигрыши по ставкам на чемпионство «Арсенала» в этом сезоне, они обыграли это извечным соперничеством с «Тоттенхэмом». «Шпоры» проваливают сезон, и в Paddy Power не могли пройти мимо этого.

«Чтобы команда Артеты упустила чемпионство, нужен провал уровня «Тоттенхэма». Но ведь этого не случится, правда, фанаты «Арсенала»?» — говорилось в заявлении букмекера.

Бывают и особые случаи. Так, после того, как пересмотрели результаты Кубка Африки, многие букмекеры решили выплатить выигрыши клиентам, ставившим на чемпионство Марокко. Но и по ставкам на Сенегал возвратов не потребовали. Вот такие опции лояльности.

А что в России?

Постепенно к этому приёму прибегают и в России. Конечно, не так безбашенно, как это делают за границей, но постепенно популярность решения о досрочной выплате растёт.

Буквально на прошлой неделе букмекерская компания «Марафон» досрочно рассчитала ставки своих клиентов, поставивших на чемпионства «Арсенала», «Баварии» и «Интера» в своих чемпионатах. А, к примеру, букмекерская компания PARI досрочно выплачивала игрокам выигрыши по ставкам на то, что Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки. А в Tennisi досрочно считали победными пари на победу «Краснодара» в РПЛ.

Бывают ли ошибки?

На российском рынке компании пока сильно не рискуют. Тем не менее они случались. Тот же Tennisi в начале сезона РПЛ после четырёх побед «Локомотива» на старте сезона рассчитал как выигрыши ставки на его чемпионство. Конечно, это был сознательный ход, ведь очевидно, что объём таких пари был невелик.

А вот за рубежом бывали и крупные провалы. Тот же Фред Доун в 1998 году был уверен в чемпионстве своего любимого «МЮ». Четыре чемпионских титула за пять лет, отрыв от «Арсенала» в пять очков на конец февраля. Betfred выплатила выигрыши… И просчиталась. Манкунианцы забуксовали и пропустили вперёд команду Арсена Венгера. Причём Доун понёс двойной удар — во-первых, он потерял деньги, а во-вторых, фанаты «МЮ», несмотря на финансовую выгоду, обвинили его в том, что он сглазил их любимый клуб.

Доуна эта история ничему не научила, и он снова ошибся в 2012 году, отдав предпочтение «МЮ» в битве с «Манчестер Сити». Те же пять очков отрыва, сумасшедшая развязка с голом Серхио Агуэро и чемпионством «горожан» по разнице мячей.

Досрочные выплаты становятся всё более популярным рекламным инструментом, который к тому же никак не регулируется. Всё зависит от креативности букмекера и его риск-менеджмента. Это делает ставки развлечением, к чему мы все и стремимся!