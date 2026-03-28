«Салават Юлаев» — «Автомобилист», четвёртый матч. За хоккеем идите к другим парам

29 марта в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина встретятся «Салават Юлаев» и «Автомобилист». Игра пройдёт на «Уфа-Арене» в Уфе. Стартовое вбрасывание запланировано на 13:30 мск.

Коэффициенты на четвёртый матч «Салават Юлаев» — «Автомобилист» 29 марта 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фавоита. Победа «Салавата Юлаева» идёт в букмекерских конторах примерно с коэффициентом 2.60, в то время как на победу «Автомобилиста» дают 2.65. Ничья и овертайм оцениваются в 3.50.

При этом аналитики и дальше ждут очень плотный матч. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в линии с коэффициентом 1.40, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.80. Гол на первой минуте представлен за 11.0.

Прогноз на четвёртый матч серии «Салават Юлаев» — «Автомобилист» в плей-офф КХЛ

Эта серия с самого начала пошла не в сторону открытого обмена атаками, а в сторону хоккейных шахмат. Первый матч «Автомобилист» забрал со счётом 2:0, второй выиграл уже «Салават Юлаев» – 1:0. То есть за целых две встречи, а это 120 минут игры, команды совместными усилиями забросили только три шайбы. И это очень точно описывает характер пары на данном этапе. Сверхрезультативная третья встреча на таком фоне выглядит больше исключением.

Для Уфы особенно важен был второй матч. Виктор Козлов перед игрой перетасовал все тройки, кроме легионерской, а в состав вернулись Максим Кузнецов и Владислав Ефремов. Ход сработал: единственный гол забил Егор Сучков, а Семён Вязовой отразил все 27 бросков и оформил «сухарь». Это была не просто локальная победа, а намёк на то, что тренерский штаб нашёл способ сделать максимально неудобной жизнь для Екатеринбурга. И это перед переездом в Уфу! Собственно, теперь счёт в серии в пользу уфимцев.

Но и «Автомобилист» по-прежнему нельзя списывать со счетов, даже на выезде. Перед третьим матчем он всё равно оставался небольшим фаворитом, а это многое говорит о восприятии силы команды Заварухина. Сейчас линия выровнялась, но по личным встречам перевес на дистанции — за уральцами. Плей-офф не берём, а вот в регулярке — четыре победы в шести предыдущих играх.

В этом плей-офф у команд лучше всего работает дуэль вратарей и систем. В первом матче «на ноль» сыграл «Автомобилист», во втором — «Салават Юлаев». Даже без учёта третьей встречи это, очевидно, задало тон всей серии. Перед «Салаватом» по-прежнему стоит задача по взлому сложных оборонительных построений Заварухина. Так что один удачный розыгрыш большинства или один рикошет здесь сильно влияет.

В четвёртом матче, на наш взгляд, логичнее всего смотреть не в сторону победителя, а в сторону «низового» сценария. Серия уже показала, что обе команды готовы терпеть, душить темп соперника, забыв о зрелище. Домашний лёд «Салавату Юлаеву» добавил эмоций, однако игры в открытом режиме второй раз подряд не ждём. Судя по всему, мы здесь надолго. И далеко не всегда будет на что посмотреть.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы в четвёртом матче серии «Салават Юлаев» — «Автомобилист» за 1.80.