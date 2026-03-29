«Спартак» — «Локомотив», четвёртый матч. Москва не меняет главного

Четвёртый матч 1/8 финала Кубка Гагарина пройдёт 30 марта в Москве на арене «Мегаспорт», стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на четвёртый матч «Спартак» — «Локомотив» 30 марта 2026 года

После трёх встреч букмекеры всё равно оставляют фаворитом «Локомотив». Сделать ставку на победу «Спартака» в четвёртом матче можно с коэффициентом 3.55, в то время как победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 2.00. Ничейный исход по итогам основного времени идёт в линии за 4.20.

При этом аналитики не ждут сверхголевого хоккея. Тотал больше 5.5 шайбы можно найти примерно за 2.30, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.50. Поставить на гол в первую минуту встречи можно с коэффициентом 11.0.

Прогноз на четвёртый матч серии «Спартак» — «Локомотив» в плей-офф КХЛ

Эта серия уже успела стать одной из самых любопытных на Западе. В первом матче «Спартак» очень смело начал, повёл 2:0, но не удержал темп и проиграл 3:5. Во втором — уже сам «Локомотив» забил первым, причём в меньшинстве, однако москвичи дотерпели, сравняли счёт и вырвали победу в овертайме. То есть за два матча мы увидели сразу два разных сценария, и оба только подтвердили, что серия не будет для фаворита комфортной.

При этом базовый перевес «Локомотива» никуда не делся. Ещё перед стартом плей-офф проводились различные анализы и сравнения. Было видно, что ярославцы превосходят «Спартак» практически по всем параметрам, а в первом матче это очень хорошо проявилось после неудачного старта. Команда Боба Хартли не запаниковала и сумела вернуться в игру. Именно поэтому даже переезд серии в Москву не сделал красно-белых фаворитами у букмекеров.

Вот только «Спартак» уже точно заслужил более серьёзный статус, чем просто неудобного андердога. Победа во втором матче неслучайна хотя бы потому, что команда Жамнова не развалилась после болезненного камбэка соперника в первой игре. Да и переезд на «Мегаспорт» завёл команду дополнительно.

Разумеется, Москва и домашний лёд сами по себе ничего не гарантируют «Спартаку». Серия точно вернётся в Ярославль, и там уже будет рвать и метать «Локомотив», который, может быть, рассчитывал на другой уровень сопротивления. Так или иначе, перед возвращением подопечные Боба Хартли попробуют взбодриться и наиграть на победу, чтобы стало проще.

И вот здесь стоит вспомнить регулярный чемпионат. Выезды в столицу для ярославцев складывались весьма приятным образом. Суммарно девять заброшенных шайб в двух матчах в этом сезоне, ещё четыре — за две встречи в прошлой регулярке. А побед на этом отрезке набралось три штуки. Так что мы ждём, что лидер и фаворит заведётся и оправдает свой статус перед возвращением домой.

Ставка: «Локомотив» обыграет «Спартак» в четвёртом матче серии за 2.00.