Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Спартак — Локомотив: прогноз на четвёртый матч и трансляция 30 марта 2026 года

«Спартак» — «Локомотив», четвёртый матч. Москва не меняет главного
Алексей Анисимов
Четвёртый матч «Спартак» — «Локомотив»: прогноз
Фаворит оправдает свой статус.

Четвёртый матч 1/8 финала Кубка Гагарина пройдёт 30 марта в Москве на арене «Мегаспорт», стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на четвёртый матч «Спартак» — «Локомотив» 30 марта 2026 года

После трёх встреч букмекеры всё равно оставляют фаворитом «Локомотив». Сделать ставку на победу «Спартака» в четвёртом матче можно с коэффициентом 3.55, в то время как победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 2.00. Ничейный исход по итогам основного времени идёт в линии за 4.20.

При этом аналитики не ждут сверхголевого хоккея. Тотал больше 5.5 шайбы можно найти примерно за 2.30, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.50. Поставить на гол в первую минуту встречи можно с коэффициентом 11.0.

Прогноз на четвёртый матч серии «Спартак» — «Локомотив» в плей-офф КХЛ

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Эта серия уже успела стать одной из самых любопытных на Западе. В первом матче «Спартак» очень смело начал, повёл 2:0, но не удержал темп и проиграл 3:5. Во втором — уже сам «Локомотив» забил первым, причём в меньшинстве, однако москвичи дотерпели, сравняли счёт и вырвали победу в овертайме. То есть за два матча мы увидели сразу два разных сценария, и оба только подтвердили, что серия не будет для фаворита комфортной.

При этом базовый перевес «Локомотива» никуда не делся. Ещё перед стартом плей-офф проводились различные анализы и сравнения. Было видно, что ярославцы превосходят «Спартак» практически по всем параметрам, а в первом матче это очень хорошо проявилось после неудачного старта. Команда Боба Хартли не запаниковала и сумела вернуться в игру. Именно поэтому даже переезд серии в Москву не сделал красно-белых фаворитами у букмекеров.

Что принесёт легализация онлайн-казино в России? Большие деньги, но и риски
Вот только «Спартак» уже точно заслужил более серьёзный статус, чем просто неудобного андердога. Победа во втором матче неслучайна хотя бы потому, что команда Жамнова не развалилась после болезненного камбэка соперника в первой игре. Да и переезд на «Мегаспорт» завёл команду дополнительно.

Разумеется, Москва и домашний лёд сами по себе ничего не гарантируют «Спартаку». Серия точно вернётся в Ярославль, и там уже будет рвать и метать «Локомотив», который, может быть, рассчитывал на другой уровень сопротивления. Так или иначе, перед возвращением подопечные Боба Хартли попробуют взбодриться и наиграть на победу, чтобы стало проще.

Минфин спасает букмекеров? Почему просят отложить законопроект о запрете ставок должникам
И вот здесь стоит вспомнить регулярный чемпионат. Выезды в столицу для ярославцев складывались весьма приятным образом. Суммарно девять заброшенных шайб в двух матчах в этом сезоне, ещё четыре — за две встречи в прошлой регулярке. А побед на этом отрезке набралось три штуки. Так что мы ждём, что лидер и фаворит заведётся и оправдает свой статус перед возвращением домой.

Ставка: «Локомотив» обыграет «Спартак» в четвёртом матче серии за 2.00.

