Германия — Гана. Приятное воспоминание о ЧМ-2014

12 лет назад немцы встречались с ганцами на пути к золоту.

30 марта состоится товарищеский матч Германия — Гана. Игра пройдёт в Штутгарте. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев поля. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.72. Победа Ганы оценивается коэффициентом 5.12. Ничейный исход можно найти в линии за 4.13.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.28, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.

Сборная Германии в первом международном окне 2026 года запланировала два матча — со Швейцарией и Ганой. Главный тренер Юлиан Нагельсман предоставил шанс целому ряду футболистов, среди которых особенно выделяется 18-летний Ленарт Карл. Это его первый вызов в национальную команду.

Надо сказать, немцы не привыкли встречаться с ганцами просто так. Оба предыдущих матча состоялись в финальных стадиях чемпионатов мира. А именно — на стадии групповых этапов. В 2010 году после поражения в матче с Сербией нужна была победа — её и добились благодаря голу Месута Озила (1:0). Обе команды шагнули в плей-офф, где поучаствовали в парочке незабываемых сражений.

Четыре года спустя разошлись миром, хотя голов хватило на всех — 2:2. Причём бундестим пришлось отыгрываться. Ничего — справилась. В итоге немцы стали чемпионами мира. Африканцы же из группы не выбрались, так как в оставшихся матчах проиграли США и Португалии с одинаковым счётом 1:2.

Жеребьёвка ЧМ-2026 у немцев экзотическая: Кюрасао, Эквадор, а главное — Кот-д’Ивуар. Потому желание проверить себя на фоне другой африканской команды понятно. Отличий, ясное дело, хватает, но привычные по европейской зоне соперники похожи на грядущих оппонентов ещё меньше. Играть будут перед родной публикой, в Штутгарте.

Сборная Ганы преодолела квалификацию без хлопот: восемь побед и одна ничья в 10 турах, 25 очков из 30 возможных. Справедливости ради, уровень сопротивления оказался не самым высоким: Мали, Мадагаскар, Коморские острова, Чад, ЦАР. Ганцы спокойно взяли своё. Проблемы с мотивацией вряд ли появятся, ведь Гана умудрилась не отобраться на Кубок Африки — 2026, на который нынче попадают 24 сборные.

Имя фаворита вопросов не вызывает: поколение у ганцев не шибко мощное, а Антуан Семеньо в сборной совсем не результативен. Основная масса игроков выступает в европейских клубах средней руки. Немцы на своём поле едва ли станут валять дурака. Нагельсман вызвал нескольких футболистов «Штутгарта» — они непременно должны появиться на поле. Возьмём победу Германии за 1.72.

