Испания — Египет. Лучше бы сыграли Финалиссиму

31 марта состоится товарищеский матч Испания — Египет. Игра пройдёт на нейтральном поле в Эр-Райяне, Катар. Стартовый свисток запланирован на 13:00 мск.

Коэффициенты на матч Испания — Египет 31 марта 2026 года

Букмекеры считают фаворитами номинальных хозяев. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.54. Победа Египта оценивается коэффициентом 6.58. Ничейный исход можно найти в линии за 4.13.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.

Прогноз на товарищеский матч Испания — Египет

Сборная Испании 27 марта должна была провести Финалиссиму с Аргентиной. Но из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке игру отменили. Вслед за этапами Формулы-1 и ещё целым рядом событий. Стороны обсуждали перенос встречи в другое место, однако не договорились, обменялись ядовитыми заявлениями и разошлись по своим делам.

Испанцы в итоге утешились матчами со сборными Сербии и Египта. И если с сербами играли у себя, в Вильярреале, то в случае с Египтом придётся отправляться в Катар. Пару недель назад страна заявляла о стабильной обстановке, хотя воздушное пространство в какой-то момент закрывала. Впрочем, причина на поверхности: деньги.

Суперкубок Испании прочно обосновался в Саудовской Аравии, к тому же национальная федерация активно зарабатывает на проведении товарищеских матчей. Имеет право, не осуждаем. Катар предложил хорошую сумму, да и соперник добротный. Руки в ноги и вперёд! Благо что жеребьёвка ЧМ-2026 отправила в одну группу с Саудовской Аравией и Кабо-Верде. Так что набить руку на соперниках не из Европы не помешает.

Разница в уровне исполнителей вопросов не вызывает, хотя сборная Египта крайне уверенно пробилась на чемпионат мира. Набрала 26 очков из 30 возможных в своей группе: восемь побед и две ничьих в 10 матчах, разность мячей – 20:2. Никого сильнее Буркина-Фасо и Сьерра-Леоне там не было, но всё же. А вот с Кубком Африки не сложилось — четвёртое место с поражениями во встречах с Сенегалом и Нигерией.

Ключевой вопрос — уровень желания и вовлечения испанцев в эту игру. Добираться за тридевять земель в неспокойный регион — уже сомнительно. Делать это перед ключевым отрезком невероятно долгого и утомительного клубного сезона — тем более. С точки зрения заявки на ЧМ-2026 вопросов осталось немного. Её фундамент вы легко назовёте без подсказок.

Значит, варианта два. Либо представители основы с вопросами по мотивации, либо находящиеся на грани попадания в заявку без особой сыгранности. Добавим сюда климат и условия проведения, которые, конечно, будут куда ближе Египту. И получим, что выпрыгивать из штанов Испания однозначно не планирует. Предпочтём заиграть гол египтян за 1.73.

Ставка: Египет забьёт за 1.73.