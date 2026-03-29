«Динамо» Москва — «Динамо» Минск, четвёртый матч. За нервами ошибки, за ошибками — голы

30 марта в Москве состоится четвёртый матч стартового раунда Кубка Гагарина «Динамо» Москва — «Динамо» Минск. Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на четвёртый матч «Динамо» Москва — «Динамо» Минск 30 марта 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу минского «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.20, в то время как победа москвичей оценивается в 3.00. Ничья и овертайм идут за 3.92.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.75, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.16. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на четвёртый матч «Динамо» Москва — «Динамо» Минск в плей-офф КХЛ

На первый взгляд, соперников в нынешнем сезоне мало что связывает. Минчане с самого начала уверенно шли в группе лидеров, вовсю сражались за первую строчку в Западной конференции. Темп «Локомотива» в итоге не потянули, но уверенно финишировали вторыми. Игра давалась, шайбы забрасывались.

Москвичи, напротив, с момента назначения Вячеслава Козлова полноценным главным тренером без каких-либо приставок, суффиксов и окончаний кувыркались туда-сюда, не желая находить свою игру. Какой-то прогресс пошёл под конец регулярного чемпионата, чего хватило только для седьмой строчки. До последнего могли попасть в первом раунде на ЦСКА, однако проиграли два заключительных матча. И отправились в Беларусь.

В то же время в главном клубы, как кажется, весьма схожи. Речь про умение найти себе приключения на ровном месте. Москвичи настолько увлеклись борьбой за власть, что недооценили роль тренера: Алексей Кудашов был отправлен в отставку, хотя сразу несколько хоккеистов переходили именно под него. Неудивительно, что следом результаты просели.

В Минске же проводили с отрывом лучший сезон за всю историю выступлений в КХЛ. Как вдруг в январе полыхнуло: руководство широким жестом подогнало из Швейцарии Райана Спунера, Дмитрий Квартальнов удивился и вслух проявил недовольство трансфером, после чего генеральный менеджер Олег Антоненко обвинил главного тренера в кумовстве. Тот, мол, хотел на дедлайне заполучить племянника Данилу Квартальнова. Ещё и помощника тренера Игоря Горбенко убрали.

Делить шкуру неубитого медведя и сверлить дырки под ордена — дело хорошее, но время выбрали на редкость неудачное. Вот и результаты у «зубров» потихоньку поползли под горку, хотя тот же Спунер очки набирал исправно. В общем, у других динамовцев тоже пошла суета. Однако в плей-офф, в отличие от соперника, собрались. Итог: промежуточные 3-0 в серии и один шаг до второго раунда. Москвичи совсем не тянут.

Вопреки всем стереотипам о падении результативности в плей-офф поставим на голы. Во-первых, в пяти предыдущих очных встречах в Москве (позавчерашнюю игру выносим за скобки: в Кубке Гагарина за сутки порой многое меняется) забрасывалось от 5 до 10 шайб. Во-вторых, обстановка заметно накалилась, что существенно повышает вероятность ошибок, обрезов и «привозов». А также шансов для спецбригад. Берём тотал больше 5 голов за 1.78. Москвичи, похоже, на грани отчаяния.

Ставка: тотал больше 5 голов за 1.78.