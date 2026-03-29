Плей-офф КХЛ: невезучее «Торпедо» и скучный матч «Салават Юлаев» — «Автомобилист»

Стартовый раунд Кубка Гагарина гремит вовсю. Сегодня, 29 марта, следим за четвёртыми матчами в сериях «Салават Юлаев» — «Автомобилист» и «Торпедо» — «Северсталь». Делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Автомобилист»

Эта серия с самого начала пошла не в сторону открытого обмена атаками, а в сторону хоккейных шахмат. Первый матч «Автомобилист» забрал со счётом 2:0, во втором выиграл уже «Салават Юлаев» – 1:0. То есть за целых две встречи, а это 120 минут игры, команды совместными усилиями забросили только три шайбы. И это очень точно описывает характер пары на данном этапе. Сверхрезультативная третья встреча на таком фоне выглядит больше исключением.

Для Уфы особенно важен был второй матч. Виктор Козлов перед игрой перетасовал все тройки, кроме легионерской, а в состав вернулись Максим Кузнецов и Владислав Ефремов. Ход сработал: единственный гол забил Егор Сучков, а Семён Вязовой отразил все 27 бросков и оформил «сухарь». Но и «Автомобилист» по-прежнему нельзя списывать со счетов, даже на выезде. Перед третьим матчем он всё равно оставался небольшим фаворитом, а это многое говорит о восприятии силы команды Заварухина.

В этом плей-офф у команд лучше всего работает дуэль вратарей и систем. В первом матче «на ноль» сыграл «Автомобилист», во втором — «Салават Юлаев». Даже без учёта третьей встречи это, очевидно, задало тон всей серии. В четвёртом матче, на наш взгляд, логичнее всего смотреть не в сторону победителя, а в сторону «низового» сценария. Домашний лёд «Салавату Юлаеву» добавил эмоций, однако игры в открытом режиме второй раз подряд не ждём. Судя по всему, мы здесь надолго. И далеко не всегда будет на что посмотреть.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Северсталь»

Нынешний сезон изначально считали в Нижнем Новгороде переходным. По целому ряду причин. Во-первых, долгожданная арена пока так и не введена в строй. Во-вторых, занижать ожидания с учётом всех изменений как минимум мудро. Эра Игоря Ларионова завершилась, а на должность заступил тренер-дебютант, никогда прежде не работавший на уровне КХЛ. Делать громкие заявления было ни к чему.

Рассчитывать на стабильность и большие успехи не приходилось, однако в итоге получилось всё классно. «Торпедо» Алексея Исакова играет в первом раунде Кубка Гагарина и после трёх игр ведёт в серии со счётом 2-1. Серия ожидаемо получается плотной. Уступать не хочет никто. И далеко не факт, что второй домашний матч нижегородцы тоже выиграют.

«Торпедо» почему-то крайне некомфортно против «Северстали» на своём льду. Выносим за скобки позавчерашнюю встречу, берём только регулярку. Получаем семь поражений подряд! А предыдущая победа в основное время датирована аж февралём 2020 года. С тех пор 11 матчей прошло. Как ни крути, с точки зрения статистики Х2 за 1.75 или даже победа гостей с нулевой форой за 2.57 в такой плотной серии выглядит здорово.

Экспресс на плей-офф КХЛ 29 марта 2026 года

тотал меньше 4.5 шайбы в матче «Салават Юлаев» — «Автомобилист» за 1.80. Ставка 2: «Северсталь» не проиграет «Торпедо» за 1.75.

Общий коэффициент: 1.80 х 1.75 = 3.15.