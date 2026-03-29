Сборная Франции радует голами: экспресс на товарищеские матчи

Международная мартовская пауза для сборных продолжается. Кто-то борется за оставшиеся путёвки на чемпионат мира в США, кто-то уже готовится к турниру, а кто-то — просто проводит сборы. Сегодня, 29 марта, следим за товарищескими матчами Колумбия — Франция и Армения — Беларусь.

Прогноз на матч Колумбия — Франция

Сборная Франции решила провести мартовское международное окно с двойной пользой. Во-первых, уровень соперников солидный, никаких проходных лиц: начали с Бразилии, продолжат Колумбией. Во-вторых, оба матча состоятся в США на стадионах, которые будут принимать матчи чемпионата мира 2026 года. Получается подготовка в самых что ни на есть боевых условиях.

Колумбия на днях встречалась со сборной Хорватии. Две подряд встречи с крепкими европейскими сборными полезны в том числе с учётом состава группы на ЧМ: там попалась Португалия. Равно как и французы, колумбийцы на турнир отобрались без хлопот. Демонстрировали солидную результативность. Хорватам тоже забили (1:2). Французы же обыграли бразильцев (2:1).

Как вы понимаете, дело идёт к голам. Битва за попадание в финальную заявку продолжается, футболисты мотивированы. В то же время давление минимальное: играй в своё удовольствие, радуй нейтральную публику. Голы в обе стороны за 1.77 тут напрашиваются. Франция наверняка выставит экспериментальную линию обороны, так что шансы у Колумбии будут.

Прогноз на матч Армения — Беларусь

Две страны с постсоветского пространства закроют мартовское международное окно очной встречей. Это будет четвёртый товарищеский матч соперников за 14 лет. Справедливости ради, с момента последнего из них прошло аж девять лет, так что всерьёз принимать те результаты не стоит. Гораздо интереснее, что Армения 26 марта провела гостевую встречу со сборной ОАЭ, а Беларусь в тот же день гостила на Кипре. Причём удачно — 1:0.

Отметить надо, что у Беларуси главным тренером стал прекрасно знакомый российским любителям футбола Виктор Гончаренко. Он известен любовью к прессингу и активному футболу, хорошими первыми таймами и проседаниями после перерыва. Состав довольно молодой, вызваны несколько представителей российских клубов: Кирилл Печенин, Глеб Шевченко, Артём Шуманский. Любопытно посмотреть, поможет ли встряска.

При этом обе команды провалились в квалификации к чемпионату мира. Армения явно задолжала болельщикам за отборочный цикл ЧМ-2026. Беларусь тоже должна добавить в агрессии. Ждём сравнительно бодрого футбола и голов. Тотал больше 1 мяча в первом тайме за 1.95 — недурной вариант.

Экспресс на футбол 29 марта 2026 года

обе забьют в матче Колумбия — Франция за 1.77. Ставка 2: тотал больше 1 гола в первом тайме матча Армения — Беларусь за 1.95.

Общий коэффициент: 1.77 х 1.95 = 3.45.