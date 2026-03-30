Плей-офф КХЛ: голы в динамовском дерби и фаворит «Локомотив»

Плей-офф КХЛ набрал обороты, участники уже подошли к четвёртым матчам стартового раунда. Сегодня, 30 марта, делаем прогнозы на четвёртые встречи в сериях «Спартак» — «Локомотив» и «Динамо» Москва — «Динамо» Минск.

Прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив»

Эта серия уже успела стать одной из самых любопытных на Западе. В первом матче «Спартак» очень смело начал, повёл 2:0, но не удержал темп и проиграл 3:5. Во втором — уже сам «Локомотив» забил первым, причём в меньшинстве, однако москвичи дотерпели, сравняли счёт и вырвали победу в овертайме. То есть за два матча мы увидели сразу два разных сценария, и оба только подтвердили, что серия не будет для фаворита комфортной.

При этом базовый перевес «Локомотива» никуда не делся. Ещё перед стартом плей-офф проводились различные анализы и сравнения. Было видно, что ярославцы превосходят «Спартак» практически по всем параметрам, а в первом матче это очень хорошо проявилось. Команда Боба Хартли не запаниковала и сумела вернуться в игру. В том числе поэтому даже переезд серии в Москву не сделал красно-белых фаворитами у букмекеров.

Разумеется, Москва и домашний лёд сами по себе ничего не гарантируют «Спартаку». Серия точно вернётся в Ярославль, и там «Локомотив», который, может быть, рассчитывал на другой уровень сопротивления, уже будет рвать и метать. Так или иначе, перед возвращением подопечные Боба Хартли попробуют взбодриться и победить, чтобы стало попроще.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Динамо» Минск

В главном клубы, как кажется, весьма схожи. Речь об умении найти себе приключения на ровном месте. Москвичи настолько увлеклись борьбой за власть, что недооценили роль тренера: Алексей Кудашов был отправлен в отставку, хотя сразу несколько хоккеистов переходили именно под него.

В Минске же проводили с отрывом лучший за всю историю выступлений в КХЛ сезон. Как вдруг в январе полыхнуло: руководство широким жестом подогнало из Швейцарии Райана Спунера, Дмитрий Квартальнов удивился и вслух заявил о недовольстве трансфером. В общем, пошла суета. Неудивительно, что серия получается рваной и эмоциональной, пусть и с явным перевесом минчан.

Вопреки всем стереотипам о падении результативности в плей-офф поставим на голы. Во-первых, в пяти предыдущих очных встречах в Москве (позавчерашнюю игру выносим за скобки: в Кубке Гагарина за сутки порой многое меняется) забрасывалось от 5 до 10 шайб. Во-вторых, обстановка заметно накалилась, что существенно повышает вероятность ошибок, обрезов и «привозов». А также шансов для спецбригад.

Экспресс на Кубок Гагарина 30 марта 2026 года

Ставка 1: «Локомотив» обыграет «Спартак» за 2.00.

«Локомотив» обыграет «Спартак» за 2.00. Ставка 2: тотал больше 5 голов в матче «Динамо» Москва — «Динамо» Минск за 1.78.

Общий коэффициент: 2.00 х 1.78 = 3.56.