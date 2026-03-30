Англия — Япония. Краш-тест для Тухеля

31 марта состоится товарищеский матч Англия — Япония. Игра пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Англия — Япония 31 марта 2026 года

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.52. Победа Японии оценивается коэффициентом 5.90. Ничейный исход можно найти в линии за 4.83.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Прогноз на товарищеский матч Англия — Япония

Соперники сойдутся друг с другом впервые с 2010 года. Тогда англичане готовились к финальной стадии чемпионата мира, проходившего в ЮАР. Японию обыграли с горем пополам — 2:1. Пропустили в дебюте, тужились-тужились, отыгрались только на 72-й минуте, а победный мяч состоялся в концовке. Важная деталь: все три гола забили японцы. Увы, два из них — в свои ворота. Бывает и такое.

Как мы помним, на ЧМ-2010 сборная Англии выступила паршиво. Сейчас уровень амбиций принципиально иной. Гарет Саутгейт при всей заунывной манере и сведении риска к минимуму исправно доходил до самых поздних стадий. При Томасе Тухеле вектор сохранился: результат на месте, пропущенных мячей крайне мало. Скучно, зато надёжно.

Обе мартовские игры решено провести на «Уэмбли»: 27 марта англичане принимали Уругвай (1:1), и вот дошло дело до Японии. Соперник устроил себе турне по британским островам, 28-го числа встречался с Шотландией. Что ж, настал черёд финального босса. Хотя японцы вряд ли кого-то боятся.

Представителей в европейском футболе у них достаточно, команда действует современно. На ЧМ-2026 пробилась без малейших хлопот. Достаточно сказать, что отборочный цикл начала с девяти сухих побед. Одна из них, правда, была технической. В дальнейшем скатала пару ничьих и разок даже проиграла, но не кому попало: поделила очки с Саудовской Аравией и Австралией, уступила тем же австралийцам. Первое место в финальной группе с разностью мячей 30:3.

Сборная Англии, пожалуй, этой игрой убивает сразу нескольких зайцев. Прежде всего, соберёт родную публику на «Уэмбли» и пополнит казну национальной федерации. Второй момент — играть только с представителями Европы перед чемпионатом мира опасно, нужно разнообразие. На ЧМ-2026, к примеру, англичане попали в один квартет с Ганой и Панамой. С Азией их ничто не роднит, но ход мыслей понятен.

И третье — важно проверить оборону на фоне шустрого и исполнительного соперника. В отборе к чемпионату мира подопечные Томаса Тухеля бед не знали. Сами могли забивать с трудом, но у соперников моментов не возникало. Возьмём «обе забьют — нет» за 2.05. Про защиту англичан вы знаете и без нас, а в 15 матчах квалификации ЧМ-2026 с участием сборной Японии голы в обе стороны забивались дважды.

Ставка: обе забьют — нет за 2.05.