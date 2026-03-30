«Автомобилист» — «Салават Юлаев», пятый матч. Спронг и Кузнецов что-нибудь придумают

31 марта в Екатеринбурге «Автомобилист» примет «Салават Юлаев» в пятом матче стартового раунда Кубка Гагарина. Начало игры запланировано на 16:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Гагарина «Автомобилист» — «Салават Юлаев» 31 марта 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Автомобилиста» в основное время предлагается с коэффициентом 2.50, в то время как победа «Салавата Юлаева» оценивается в 2.60. Ничья и овертайм идут за 4.02.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.45, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.81. Гол на первой минуте идёт за 12.5.

Прогноз на пятый матч серии плей-офф КХЛ «Автомобилист» — «Салават Юлаев» (31.03.2026)

Никто ведь не ожидал, что эта серия получится лёгкой для уральцев, правда? Пусть состав у «Автомобилиста» более чем мощный и глубокий, пусть финансовые возможности выше, пусть платёжная ведомость тучнее. В конце концов, уральцы уже несколько нет рассчитывают на качественный шаг вперёд. Однако год за годом чего-то не хватает.

Дело ведь не в бегстве Рида Буше. Даниэль Спронг как минимум не хуже. Понятно, что отличается по профилю и сильным качествам, однако степень влияния сопоставима. Достаточно вспомнить первый матч серии с «Салаватом Юлаевым». Два эпизода — два автографа мастера — два гола. Семён Вязовой тащил всё, но после второй шайбы лишь бессильно разводил руками. Что тут сделаешь?

Без позиционной атаки на поздних стадиях в принципе очень сложно, а с нынешними уфимцами и в первом раунде намучишься. «Автомобилист» в межсезонье декларировал желание действовать смелее, изменить стиль, забивать больше. Честно пытался соответствовать заявленному в начале сезона. Надолго усилий не хватило: при первых же трудностях откатились к классической модели.

Собственно, главная отличительная черта осталась прежней. Строго говоря, клуб из Екатеринбурга играет до первой заброшенной шайбы. Забил сам — грамотно играет по счёту, растаскивает соперника по бортам, принимает броски на себя. Вратарская бригада изумительная, линия защиты в порядке, ошибок немного. Как правило, доводит дело до победы.

А вот если пропускает… Пожалуй, по ходу серии последствия проявлялись всё более и более ярко. Тускло, грустно, безыдейно. Где-то что-то отскочило, где-то могло залететь — не более. Посмотрим, сделал ли Николай Заварухин выводы. Счёт в серии 1-3, команда на краю пропасти. Пересидеть и перетерпеть «Салават Юлаев» не получится.

Только резкие движения в плей-офф явно не в привычках тренера. А Виктор Козлов своё дело знает. Неудивительно, что букмекеры вообще не ждут от этого матча голов. Даже на тотал больше 4 голов выставлен коэффициент 1.67! Нам же больше нравится тотал больше 1 шайбы в первом периоде за 1.73. Коэффициент чуть выше, а шансы на проход как минимум не хуже.

Ставка: тотал больше 1 шайбы в первом периоде за 1.73.